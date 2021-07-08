Şahan Gökbakar'ın ıssız koydaki evi gündem oldu: Kapıda dürbünle bekliyor gelenleri kovuyor

Komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te aldığı ev olay oldu. Yeni evinde görüntülenen Şahan Gökbakar, sahile gelen tur teknelerinden rahatsız oldu. Komedyen, akşama doğru evinin önündeki sahile “Özel mülktür girilmez” tabelaları astı.

Ünlü komedyenin pandemi öncesi aldığı evin fiyatı ise dudak uçuklattı. Gökbakar'ın 10 milyon TL’ye aldığı öğrenilen yeni evi için 3 milyon TL de masraf yaptığı iddia ediliyor.

TATİLCİLER ARAZİYE GELİNCE ÇİLEDEN ÇIKTILAR

Şahan Gökbakar aldığı eviyle gündem oldu. Ünlü komedyenin geçtiğimiz yıllarda yatırım için satın aldığı Selimiye’deki arsasına pandemi döneminde ev yaptırmak için harekete geçmişti. Çiftin evi görüntülenirken ortaya çıkan detay sosyal medyaya da konu oldu. Selin Gökbakar, evinin önüne döktürdükleri deniz kumuna tatilcilerin çıktığını fark edince, teknesindeki personeli defalarca tur teknesine yolladı.

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HER YERE TABELA ASTI

Şahan Gökbakar’ın ilk işi “Özel mülktür girilmez” tabelası asmak oldu. Kendisi için iskele ve kumsal yaptıran komedyen, koyun birçok yerine aynı tabeladan taktırdı.