Hayat Şahan Gökbakarın ıssız koydaki evi gündem oldu Kapıda dürbünle bekliyor gelenleri kovuyor
AKTÜEL

Şahan Gökbakar'ın ıssız koydaki evi gündem oldu: Kapıda dürbünle bekliyor gelenleri kovuyor

Komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te aldığı ev olay oldu. Yeni evinde görüntülenen Şahan Gökbakar ve eşi Selin Gökbakar sahile gelen tur teknelerinden rahatsız oldu. Komedyen, akşama doğru evinin önündeki sahile “Özel mülktür girilmez” tabelaları astı.Ünlü komedyenin pandemi öncesi 10 milyon TL’ye aldığı öğrenilen yeni evi için 3 milyon TL de masraf yaptığı iddia ediliyor.

Haber Merkezi Diğer
Şahan Gökbakarın ıssız koydaki evi gündem oldu: Kapıda dürbünle bekliyor gelenleri kovuyor
Şahan Gökbakar yeni evinin kapısında "Özel mülktür girilmez" tabelası astı.

Komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te aldığı ev olay oldu. Yeni evinde görüntülenen Şahan Gökbakar, sahile gelen tur teknelerinden rahatsız oldu. Komedyen, akşama doğru evinin önündeki sahile “Özel mülktür girilmez” tabelaları astı.

Ünlü komedyenin pandemi öncesi aldığı evin fiyatı ise dudak uçuklattı. Gökbakar'ın 10 milyon TL’ye aldığı öğrenilen yeni evi için 3 milyon TL de masraf yaptığı iddia ediliyor.

TATİLCİLER ARAZİYE GELİNCE ÇİLEDEN ÇIKTILAR

Şahan Gökbakar aldığı eviyle gündem oldu. Ünlü komedyenin geçtiğimiz yıllarda yatırım için satın aldığı Selimiye’deki arsasına pandemi döneminde ev yaptırmak için harekete geçmişti. Çiftin evi görüntülenirken ortaya çıkan detay sosyal medyaya da konu oldu. Selin Gökbakar, evinin önüne döktürdükleri deniz kumuna tatilcilerin çıktığını fark edince, teknesindeki personeli defalarca tur teknesine yolladı.

HER YERE TABELA ASTI

Şahan Gökbakar’ın ilk işi “Özel mülktür girilmez” tabelası asmak oldu. Kendisi için iskele ve kumsal yaptıran komedyen, koyun birçok yerine aynı tabeladan taktırdı.

Ata Demirer Şahan Gökbakar'ı hedef aldı: Burun karıştırma şakalarından uzak duruyorum
HAYAT
Ata Demirer Şahan Gökbakar'ı hedef aldı: Burun karıştırma şakalarından uzak duruyorum
Abone Ol Google News
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme

​Mehmet Aydın Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi.
Dışarısı 45 içerisi 10 derece

Dışarısı 45
içerisi 10 derece

Beş yüz yıllık doğal klima: Sobayla ısınıyorlar.
Beklenen zamteklifi sunuldu

Beklenen zam
teklifi sunuldu

​700 bin kamu işçisini yakından ilgilendiriyor.

Yerli aşı Turkovac'la ilgili önemli gelişme

​Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

​Şenol Güneş EURO 2020 sonrası ilk kez basının karşısına çıktı.

Pandemide Türkiye tatilciler tarafından güvenli bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.