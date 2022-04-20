Hayat Sahibi İspanyolca konuşamıyor ama köpek İspanyolca anlıyor
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Sahibi İspanyolca konuşamıyor ama köpek İspanyolca anlıyor

İngilizce konuşan kadın evlat edindiği köpeğinin neden 'otur' ve 'kal' gibi temel komutları yerine getirmediğini anlayamadı ama sonra onunla başka bir dilde konuşmayı denedi ve köpeğinin sadece İspanyolca komutları anladığını fark etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sahibi İspanyolca konuşamıyor ama köpek İspanyolca anlıyor
Sadece İspanyolca anlayan köpek

Bir köpeğe sahip olan kadın komutlar verince bir sürprizle karşılaştı. Başlangıçta köpeğin temel eğitim almadığını düşündü çünkü 'otur' ve 'kal' gibi temel bir komut söylendiğinde, sanki 'anlamsız konuşuyormuş gibi' dönüp ona baktığını söyledi.

Kadın, köpeğinin Texas'tan bir kurtarma görevlisi olduğunu belirterek "Bu sabah Google translate'de buraya gel demeyi araştırdıktan sonra sadece İspanyolca anladığını anladım. Oturma odasından koridorun aşağısındaydı. Düzenli bir sesle 'ven a qui' dedim ve ayaklarımdaydı." dedi.

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  • "Memnun oldum ama şimdi dışarıda 'lazımlığa git', 'otur', 'kal' için İspanyolca öğrenmem gerekiyor." diyerek sözlerine devam etti.

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Köpeği İngilizce öğrenirken kendisinin nasıl İspanyolca öğrenmeye çalıştığını anlatırken, iki yaşındaki köpeğinin hızla ikinci bir dil öğrendiğini söyledi.

  • Kadın, "İspanyolca kelimeyi ve ardından İngilizce kelimeyi söylüyorum. Sanırım elinde hâlâ bir sürü numara var." diye ekledi.

Çoğu kullanıcı köpeğini İngilizce olarak nasıl eğiteceğine dair ipuçları paylaşırken, diğerleri iki dilli yavru hakkında şakalar yaptı.

  • Bir kullanıcı şöyle dedi: "Bu çok güzel. İngilizce öğrenebilmesi için ona bir Duolingo hesabına kaydolmanız gerekecek."
  • Bir diğeri şunları ekledi: "Üniversiteye hazır olduğunda birçoğunun giriş için iki yabancı dil bilmesi gerektiğini unutmayın."
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