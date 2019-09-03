Hayat Sahih-i Buhari 10 günde hatmedildi
AKTÜEL

Sahih-i Buhari 10 günde hatmedildi

İslam tarihi boyunca üzerinde en çok çalışılan eserlerden biri olan Sahih-i Buhari'nin tamamının kıraati 10 gün içinde okunarak, hatim merasimi gerçekleştirildi. Hatim programı, Osmanlı döneminde camiler, kütüphaneler, karargahlar, türbeler, resmi kurumlar ve Daru'l-Hadis açılışlarında uygulanan Buhari-i Şerif okuma geleneğine göre yapıldı. El-Yakubi'nin okuduğu Sahih-i Buhari hatim merasimine katılan yaklaşık 500 öğrenciye icazet sertifikaları takdim edildi.

Haber Merkezi AA
Mahmudiye Vakfı tarafından gerçekleştirilen programda Sahih-i Buhari, Şeyh Muhammed Ebu'l Huda el-Yakubi tarafından hatmedildi.
Mahmudiye Vakfı tarafından gerçekleştirilen programda Sahih-i Buhari, Şeyh Muhammed Ebu'l Huda el-Yakubi tarafından hatmedildi.

İslam tarihi boyunca üzerinde en çok çalışılan eserlerden biri olarak gösterilen Sahih-i Buhari'nin tamamının 10 gün boyunca okunduğu program, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi'nde gerçekleştirildi.

Mahmudiye Vakfı tarafından gerçekleştirilen programda Sahih-i Buhari, fıkıh ve hadis alanları başta olmak üzere İslami ilimlere genel itibarıyla hakim olan Şeyh Muhammed Ebu'l Huda el-Yakubi tarafından hatmedildi.

Hatim programı Buhari-i Şerif okuma geleneğine göre yapıldı

Hatim programı, Osmanlı döneminde camiler, kütüphaneler, karargahlar, türbeler, resmi kurumlar ve Daru'l-Hadis açılışlarında uygulanan Buhari-i Şerif okuma geleneğine göre yapıldı.

Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi'nde başlayan hatim, 10 gün boyunca sabah namazından yatsıya kadar devam etti. Sultan baskısının Şeyh el-Yakubi'nin öncülüğünde hazırlanan tıpkı basımı üzerinden okuduğu program, hatim duası ve icazet takdimiyle sona erdi.

500 öğrenciye icazet sertifikası takdim edildi

Sahih-i Buhari hatmi, 'Sultan Baskısı'nın tıpkı basımı üzerinden Suriyeli alim ve mutasavvıf Şeyh Muhammed Ebu'l Huda el-Yakubi tarafından Osmanlı'dan bu yana uzanan gelenek üzerinden gerçekleştirildi.

El-Yakubi'nin okuduğu Sahih-i Buhari hatim merasimine katılan yaklaşık 500 öğrenciye icazet sertifikaları takdim edildi.

El-Yakubi, burada yaptığı konuşmada, hazreti Muhammed'in hal, davranış ve sözlerinin anlam ve önemini belirterek, yaşanılan zaman içerisinde peygamberi örnek almanın ve hatırlamanın önemini vurguladı.

"İmam-ı Buhari'nin tekrar tekrar isminin anılması bir şereftir"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay ise yaklaşık yüz yıldır aranan ve özlenen Hadis-i Şerif meclislerinden birinin gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

REKLAM
  • "Böyle bir Sahih-i Buhari Hadis-i Şerif meclisinden binlerce kişi Hadis-i Şerif dinliyor ve yüz yıllar boyu bu sema meclisleri devam ediyor. Rivayet meclisleri gibi, dirayet meclisleri de oluyor. Kur'an-ı Kerim'den, Hadis-i Şeriflere kadar meydan okunduğu bir zamanda, Hadis-i şeriflerde özellikle İmam-ı Buhari'ye hücum edildiği bir zamanda İmam-ı Buhari Rahmetullahi aleyhinin tekrar tekrar isminin anılması bir şereftir, berekettir ve lütuftur. Allah hepsinden ve üstadlarımızdan razı olsun."

10 gün boyunca devam eden Hadis-i Şerif okumalarında elde edilen nimetleri anlatan Kutlay, "Akşam ve yatsı arasında Hadis-i Şerif okuyoruz. Bir ay sonra bu camiide, Buhar-i Şerif meclisi, bu defa açıklamalı olarak devam edecek. Özellikle Türkiye'de ve İstanbul'da bulunan kardeşlerimizi davet ediyoruz." diye konuştu.

Sunuculuğunu Şeyh Mahdi Mansur'un yaptığı programa, öğrenci, veli ve çok sayıda misafir katıldı.

Sahih-i Buhari 10 günde hatmedildi
OYNAT 01:05
Sahih-i Buhari 10 günde hatmedildi
Sahih-i Buhari'nin tamamının kıraati 10 gün içinde okunarak, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi'nde hatim merasimi gerçekleştirildi. Mahmudiye Vakfı tarafından gerçekleştirilen programda Sahih-i Buhari, fıkıh ve hadis alanları başta olmak üzere İslami ilimlere genel itibarıyla hakim olan Şeyh Muhammed Ebu'l Huda el-Yakubi tarafından hatmedildi. Hatim programı, Osmanlı döneminde camiler, kütüphaneler, karargahlar, türbeler, resmi kurumlar ve Daru'l-Hadis açılışlarında uygulanan Buhari-i Şerif okuma geleneğine göre yapıldı.


Eymenin katilleri tutuklandı

Eymen'in katilleri tutuklandı

5 yaşındaki çocuğu döve döve öldürmüşlerdi.
AK Partiden4 isme ihraç talebi

AK Parti'den
4 isme ihraç talebi

AK Parti MYK toplantısından ihraç kararları.
Falcao resmen Galatasarayda

Falcao resmen
Galatasaray'da

Transfer etkileyici bir video ile duyuruldu.
Askerlerini çekiyor

Askerlerini çekiyor

​2001 yılında başlayan işgalde yeni dönem.
Fenerbahçe'de <br>bir devir sona erdi

Fenerbahçe'de
bir devir sona erdi

​Sarı lacivertlilerin tecrübeli kalecisi futbola veda etti.
TSK<br>hazırlığını yapıyor

TSK
hazırlığını yapıyor

​AK Parti'den 'güvenli bölgeye' ilişkin açıklama.
Sahih-i Buhari<br>10 günde hatmedildi

Sahih-i Buhari
10 günde hatmedildi

500 öğrenciye icazet sertifikaları takdim edildi.
Gustavo<br>Fenerbahçe'de

Gustavo
Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüp, transferi KAP'a bildirdi.
Brexit'i ertelemeyeceğim

Brexit'i ertelemeyeceğim

​'31 Ekim'de ayrılacağız, 'ama'sı veya 'eğer'i yok'
Hayata <br>yan bakanlar

Hayata
yan bakanlar

Sokaklarda ve pistlerde drift yapanlara sorduk.
'Ödüllü işçi' de kovuldu

'Ödüllü işçi' de kovuldu

Bulduğu dolar dolu cüzdanı polise teslim etmişti.
CİMER'e yazmışlar

CİMER'e yazmışlar

Türkiye, taciz ve işkenceyle öldürülen Eymen'e ağlıyor.
Yapacak bir şey yok

Yapacak bir şey yok

Şenol Güneş'ten Galatasaray eleştirilerine cevap.
UCM kararını gözden geçiriyor

UCM kararını gözden geçiriyor

​Mavi Marmara Davası avukatları karardan memnun.
İstanbullular neye <br>uğradığını şaşırdı!

İstanbullular neye
uğradığını şaşırdı!

İSPARK'a yüzde 70'e varan zam geldi...
81 ile gönderildi

81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığından 'trafik tedbirleri' talimatı.
Hepsi imha edildi

Hepsi imha edildi

​Pençe Harekatı'nda ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.