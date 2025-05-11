Sahte güneş gözlüğü nasıl anlaşılır? Üzerinde CE belgesi olmalı

"UV ışınlarının hem kısa dönemde hem de uzun dönemde göze olumsuz etkileri var. Mesela uzun dönemde göz merceğimize katarakt yapabiliyor. UVA ışınları retinaya kadar ulaşabiliyor. Bunlar gözün A tabakası yani ışığı algılayan retina tabakasında hasara sebep olabiliyor ve birikici bir zararlı etkiye sahip. Kısa dönemde ise cam kalitesi düşük olduğu için taktığımız anda bulanık göreceğiz. Yetersiz kontrast, görüntüde bozulmalar, optik bozulmalar, yansımalar olabilir. Bunların bir süre sonra baş ağrısı, göz yorgunluğu hatta psikolojik olarak kendimizi stresli hissetmemize kadar olumsuz etkileri olabilir."