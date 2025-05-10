Vücut dönüp kendine saldırıyor: Bu hastalığa dikkat

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, lupus hastalığının vücuttaki birçok sistemi etkileyebileceğini belirterek, özellikle deri üzerinde belirgin bulgular oluşturduğunu ifade etti. Hastalığın farklı evreleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Balevi

, "Lupusun akut döneminde burun üstünde başlayıp burun kenarlarına doğru yayılan kelebek kanadı şeklinde kızarıklık olabilir. Bununla birlikte yine aynı dönemde ağızda yaralar ve bazı hastalarda yaygın kızarık döküntüler meydana gelebilir. Bu dönemde ateş bulgusu ve sistemik tutulum daha çok beklenir. Subakut dönemde de vücutta mantar, sedef benzeri kızarık ve halkalar oluşuyor. Kronik dönemde de Discoidlupus denilen baş boyun bölgesi, güneş gören bölgelerde kızarık kahverengi, plaklar oluşuyor. Yüzde leke bırakabiliyor. Saçta kalıcı dökülme yapabiliyor. Deri altında yağ dokusunu iltihap yapıp, Özellikle bacak bölgesindeki deride şişlikler oluşturabiliyor. Elde, ayaklarda, soğuk havalarda tetiklenen kırmızı, pembe veya mor şişlikler oluşuyor. Daha nadir görülen form da intermittent formu. O da özellikle ultra büyü ile ışınlar ile daha doğrudan ilişkili olabilecek şekilde yuvarlak, kızarık halkalar oluşuyor.

Lupus, fotosensitif bir hastalık. Güneşe karşı hassasiyeti oluşuyor. Mutlaka hastalığın güneş kremi kullanması gerekmektedir. Aksi takdirde atak geçirebilirler"