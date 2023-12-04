Sahte rezervasyonla kapora topluyorlar

Kişisel sitesinde, Dr. Gabor Mate’nin oğlu Daniel ile birlikte yazdığı 'Normal Efsanesi' isimli kitabına dair bir inceleme yayımlayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, modern psikoterapiyi aşama aşama anlatan kitabın; Sağlık ve hastalıkların rastlantısal olarak ortaya çıkmadığını bunun yerine yaşanmış koşulların, olayların ve deneyimlerin bir sonucu olduğunu vurguladı. Ülker, "Değişimin olabilmesi bireysel ve toplumsal olarak kendini sorgulama ve şefkat ilkelerine dayanıyor. Peki kim değişecek, kim yeni, sağlıklı kültürü inşa edecek?" dedi.