Sahte rezervasyonla kapora topluyorlar

Ünlü şeflerin rezervasyon dolandırıcıları ile başı dertte. Son dönemde ortaya çıkan yeni dolandırıcılık yöntemlerinden birisi de ünlü restoranların internet sitelerini kopyalamak. Dolandırıcılar yapay zeka ile restoranların sitelerini kopyalıyor. Özel kodlamalarla bu site, arama motorunda gerçeğinden üstte çıkıyor. Restoranda rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşlar, sitedeki telefon numarası üzerinden direkt dolandırıcılarla iletişime geçiyor. Rezervasyon için dolandırıcılara ödeme yapan vatandaşlar, gerçeği restorana gittiklerinde anlıyor.
1000 AVRO VER YAKANDAN DÜŞEYİM
Ünlü şef Arda Türkmen de dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar Türkmen’in restoranına ait internet sitesini neredeyse birebir kopyaladı. Restorana gelmek için rezervasyon yaptırmak isteyen müşterilerden kapora adı altında para alındığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkmen, müşterilerini dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları için uyardı. Bundan sonra çok daha ilginç bir gelişme yaşandı. Arda şefin paylaşımlarını gören dolandırıcının, sosyal medyadan şefe ulaşıp “Bana 1000 Euro ver, düşeyim yakandan” dediği öğrenildi.
EN ÜSTTE ÇIKAN DOĞRU OLMAYABİLİR
Müesseselerin artık kapalı grup ve 6-8 kişilik rezervasyonlar için önden kapora istediği bilgisini veren Türkmen, şunları anlattı: “Bunu bilen dolandırıcılar restoranın bütün detaylarını öğrenip sanki o restoranla muhatap oluyormuşsunuz gibi telefon açtığınızda size bilgi veriyor, rezervasyon alıyor. Ardından hesap numarası verip kapora alıyor. Bu çok arttı son dönemde. Birçok restoranın sahte web adresi var. Herkesten internette doğru adreste bulunduklarından emin olmalarını istiyorum. Çünkü arama motorunda en üstte çıkan her zaman doğru adres olmuyor.”