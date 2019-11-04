Şairlerin şehri Şiraz

AÇIK HAVA MÜZESİ

Tarihle iç içe geçmiş olan Şiraz’a yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Persepolis, UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan antik şehirlerden biri. Pers hükümdarı 1. Darius tarafından M.Ö. 518 yılında kurulan şehrin inşasının yüz yıl boyunca sürdüğü rivayet ediliyor. Bir açık hava müzesi olarak adlandırılan yapı dünyaca tanınmış özellikleri ile her yıl binlerce turistin akınına uğruyor.

KÜLTÜR BAŞKENTİ

Şehir halen Selçuklu'nun izlerini taşıyor.

İran’da Fars eyaletinin yönetim merkezi olan Şiraz şehri, gülleri, İrem bağları, tarihi çarşıları, camileri, kaleleri ve kral mezarları ile İran’ın en fazla turist çeken şehirlerinden biri olma özelliğine sahip. İran’ın “kültür başkenti”, “şairler şehri” ve “güller şehri” olarak anılan ve Pers İmparatorluğu’nun da başkenti olan Şiraz, tarihin en eski şehirleri arasında yer alıyor.

BAĞ VE BAHÇELERİYLE ÜNLÜ

Kentin, Bostan ve Gülistan eserlerinin sahibi Şeyh Sadi ve Hafız-ı Şirazi gibi büyük şairlere ev sahipliği yaptığı da biliniyor. İran’a özgü bağ ve bahçelerin en meşhur olanı İrem Bağı da Şiraz’da bulunuyor. İrem Bağı, bahçe düzeni açısından yer yer Selçuklulardan kalıntılar taşıyor. İçerisinde halka açık olmayan bir sarayı da olan bahçe, bugün Şiraz Üniversitesi’nin Botanik Bahçesi olarak kullanılıyor.