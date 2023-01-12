Sait Faik Hikaye Armağanı için yarış başladı

Sait Faik Abasıyanık anısına Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen ve her yıl bir öykücüye verilen “Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı”na başvurular alınmaya başlandı. Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla 69 yıldır verilen armağan, 2022’de öykü kitabı yayımlanan tüm yazarların katılımına açık olacak. Doğan Hızlan’ın başkanlığını üstlendiği jüri, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen, Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan’dan oluşuyor. Başvurular, 27 Şubat’a kadar Darüşşafaka Cemiyeti’ne yapılabilecek. Öykü kitapları arasında ön değerlendirmeyi geçen 10 kitaplık kısa liste, 17 Nisan Pazartesi günü duyurulacak. Yarışmanın sonucu ise mayıs ayında açıklanacak.