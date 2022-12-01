Hayat Şakarın bir kitabı daha Farsça basılacak
KÜLTÜR SANAT

Şakar’ın bir kitabı daha Farsça basılacak

Edebiyatçı ve yazar Cemal Şakar, İki ayrı “Türk Öykücülüğü” antolojisi kitabında yer alan öyküleri ile “Pencere” isimli öykü kitabının Farsça’ya tercüme edilmesinin ardından, “Utanç” isimli kitabının da çevrildiğini ve yakında basılacağını aktardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şakar’ın bir kitabı daha Farsça basılacak
Cemal Şakar

Edebiyatçı ve yazar Cemal Şakar, Tahran Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi’nin (YEE) düzenlediği “Türk Öykücülüğünde 40 Yıl” başlıklı söyleşide İranlı okurlarıyla buluştu. Söyleşi, Cemal Şakar’ın edebiyat hayatının 40. yılını geride bırakması vesilesiyle gerçekleştirildi. Yazarlığa başlama serüvenini okurlarıyla paylaşan Şakar, Türk edebiyatında yazarlık hayatına etki eden kişi ve dergileri anlattı. Şakar, zaman ve şartlarla yaklaşımların da değiştiğini, her çağın ruhuna uygun bir dil oluştuğunu belirterek, kendisinin de bu değişimi yaşadığını, eserlerinde yeni biçimler denediğini ifade etti. İki ayrı “Türk Öykücülüğü” antolojisi kitabında yer alan öyküleri ile “Pencere” isimli öykü kitabının Farsça’ya tercüme edilerek basıldığını aktaran Şakar, “Utanç” isimli kitabının da çevrildiğini ve yakında basılacağını aktardı.

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