Hayat Sakaryada film günleri
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Sakarya’da film günleri

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 8. kez düzenlediği “Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali” dün başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sakarya’da film günleri
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Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 8. kez düzenlediği “Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali” dün başladı. 93 ülkeden bin 141 filmin gönderildiği festivalde ülkemizden ve yurt dışından sinemaya meraklı öğrenciler bir araya geliyor. Film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılacağı söyleşiler, atölyeler ve özel etkinliklerle festival renklenecek. Festivalin açılış filmi yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un “Anons” filmi oldu. Film, 75. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde “Orizzonti (Ufuklar) Jüri Özel Ödülü”ne layık görülmüştü. Kurmaca ve belgesel alanlarında başarılı bulunan yapımlar, 11 Mayıs’ta Sakarya Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek törende ödüllerine kavuşacak.

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