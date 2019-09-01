Hayat Salda için seferberlik
AKTÜEL

Salda için seferberlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, daha önce takipçisi olacağını duyurduğu Salda Gölü’ne gidiyor. Burdur’da beyaz sahiliyle ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü ve çevresinin korunması için seferberlik başlatılmıştı. Emine Erdoğan’a, Salda ziyaretinde çevre örgütleri ve bilim insanlarının da eşlik etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un davetlisi olarak, yarın Salda Gölü’ne gidecek. Emine Erdoğan, yarın Burdur’daki Salda Gölü’ne giderek incelemelerde bulunacak. Bakan Kurum, Emine Erdoğan’a, Bakanlık olarak göl ve çevresinin korunması için alınacak koruyucu önlemlerle ilgili çalışmanın detaylarını anlatacak. Emine Erdoğan’a, Salda ziyaretinde çevre örgütleri ve bilim insanlarının da eşlik etmesi bekleniyor. Göl ve çevresindeki yoğun ziyaretçi akını, gölün ekolojisinin bozabileceği ve bölgede yapılaşma olacağı iddialarını da beraberinde getirdi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, göl ve çevresinin korunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Salda Gölü (Arşiv)

“KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM” DEMİŞTİ

Emine Erdoğan'ın Salda Gölü hakkında attığı tweet.

Bakanlığın göl ve çevresinin korunmasıyla ilgili çalışmalarını yakından takip eden Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Salda Gölü’nün Türkiye’nin nadide güzellikleri arasında yer aldığını belirterek, “Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım” ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Bakan Kurum, projeyi yerinde incelemeye davet etmiş, Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden, “Memnuniyetle, ilk fırsatta çevre dostlarıyla birlikte geleceğim” cevabını vermişti.

Salda Gölü özel olarak korunacak
EKONOMİ
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