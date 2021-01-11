Hayat Salgında D vitamini kullanımı arttı uzmanlar uyardı Sadece doktor kontrolünde kullanabilirsiniz
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Salgında D vitamini kullanımı arttı uzmanlar uyardı​: Sadece doktor kontrolünde kullanabilirsiniz

Salgında D vitamini kullanımı arttı uzmanlar uyardı: Sadece doktor kontrolünde kullanabilirsiniz

Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Betül Mercan, salgın sürecinde bağışıklığı güçlü tutmak adına bilinçsizce vitaminler ve özellikle D vitamini ile gıda takviyelerinin kontrolsüzce kullanılmaya başlandığını söyleyerek uyardı: "Özellikle son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan aşırı ve gereksiz D vitamin kullanımı sonucu gelişen hipervitaminoz D, olumsuz sonuçlar doğurabilir. D vitamin kullanımı doktor kontrolünde olmalıdır"

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Betül Mercan, salgın sürecinde bağışıklığı güçlü tutmak adına vitaminlerin, özellikle D vitamini ile gıda takviyelerinin kontrolsüzce kullanılmaya başlandığını belirterek, "Özellikle son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan aşırı ve gereksiz D vitamin kullanımı sonucu gelişen hipervitaminoz D, olumsuz sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mercan, aşırı doz D vitamini kullanımının zararlı olduğunu belirterek, vatandaşları buna karşı uyardı.

DÜZENLİ BESLENME EKSİĞİ KAPATIR

Mercan, salgın sürecinde çeşitli vitaminlerin ve takviyelerin (supplement) kontrolsüz kullanmaya başlandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

  • "Oysa ki düzenli beslenen çoğu insanda ek takviyeye gerek yoktur. Buna karşın hastaların özellikle Kovid-19 pandemisi döneminde bilinçsizce, yüksek doz, çeşitli vitaminlerden kullanılması sık rastlanır bir hal aldı. D vitamini de bunlardan biri ve maalesef yüksek doz kontrolsüz D vitamini kullanımlarına sık rastlamaya başladık. Buna ek Türk Endokrin Metabolizma Derneği (TEMD) Kılavuzuna göre 25(OH) D düzeyi >150 ng/ml olduğu durumlarda vitamin D intoksikasyonundan bahsediliyor.
  • Salgın sürecinde bağışıklığı güçlü tutmak adına bilinçsizce vitaminler ve özellikle D vitamini ile gıda takviyeleri (supplementler) kontrolsüzce kullanılmaya başlandı. Sosyal medya platformlarında dahi insanlar birbirlerine öneriyor. Bu çılgınca tüketim de beraberinde sağlık adına sağlıksızlığı getirebiliyor. Özellikle son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan aşırı ve gereksiz d vitamin kullanımı sonucu gelişen hipervitaminoz D, olumsuz sonuçlar doğurabilir."

"D vitamini kemik metabolizmasında etkin rol oynuyor"

Uzm. Dr. Betül Mercan, vitamin D'nin (25OH) çoğunluğunu güneş ışınlarından ve bir kısmının da yiyeceklerden karşılandığı bir vitamin olduğunu aktardı.

D vitamininin kemik metabolizmasında etkin rol oynadığını ifade eden Mercan, "Ancak biliyoruz ki bağışıklık sistemimiz üzerinde de etkileri mevcut. Dolayısıyla eksikliğini saptadığımız hastalara sıklıkla TEMD kılavuzu doğrultusunda tedavi veriyoruz. TEMD klavuzunda, 30 ng/ml’nin (75 nmol/L) üzerindeki düzeyini yeterli, ­20 ile 30 ng/ml (50-75 nmol/L) arasındaki düzeyi yetersizlik, 20 ng/ml’nin (50 nmol/L) altındaki düzeyi eksiklik olarak kabul ediyor." bilgisini paylaştı.

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"Yüksek doz veya uzun süreli kullanımda, hipervitaminoz D yaşanabilir"

Mercan, D vitamininin yüksek doz veya uzun süreli kontrolsüz kullanılmasına bağlı hipervitaminoz D adı verilen durumların yaşanabildiğini belirtti.

Bu durumun sıklıkla beraberinde kan kalsiyum düzeyini yükseltiğini bildiren Mercan, "Halsizlik, yorgunluk, güçsüzlük, yaygın kas ağrısı, baş ağrısı, karın ağrısı, kabızlık gibi hiperkalsemi bulguların yanı sıra idrarda kalsiyum atılımının artması (hiperkalsiüri) ile ilgili sonuçlara sebep olabilir. Bu durum böbrek taşı oluşumuna neden olduğundan önemlidir. Ayrıca yüksek kan kalsiyum( hiperkalsemi) düzeyi, kalp ritim bozukluğu nedenleri arasındadır. Bu nedenle D vitamin kullanımı doktor kontrolünde olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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