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Hayat Salgından sonra iş yaşamı Evden çalışmayı sevdik
AKTÜEL

Salgından sonra iş yaşamı: Evden çalışmayı sevdik!

Online bir araştırma şirketi iş yaşamını mercek altına aldığı ‘Salgından sonra iş yaşamı’ başlıklı araştırması, koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışanların yüzde 80’inin bu modeli desteklediğini ortaya koydu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını, çalışma ve özel yaşamımızı tamamen değiştirdi. Belli bir süre sonra bu krizi atlatacağımıza şüphe yok, fakat bu değişimlerin ne kadarı kalıcı olacak? Salgın sona erdiğinde iş yaşamımız nasıl devam edecek? Online araştırma şirketi DORinsight, ‘Salgından sonra iş yaşamı’ başlıklı bir araştırma gerçekleştirerek geleceğe ışık tuttu.

15 – 20 Nisan 2020 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya, 18 yaş üstü, çalışan ve Türkiye kent temsili 3 bin 675 kişi katıldı.

Katılımcılar aileleri için endişe duyuyor

Katılımcılara salgına yönelik tutumları sorulurken yüzde 71’i “endişeliyim”, yüzde 15’i “endişeli değilim”, yüzde 14’ü ise “kararsızım” cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 49’u ailesinin sağlık sorunu yaşamasından, yüzde 23’ü ülke ekonomisinin çıkmaza girmesinden, yüzde 14’ü sağlıklarıyla ilgili sorun yaşamaktan, yüzde 6’sı işini kaybetmekten, yüzde 4’ü psikolojisini etkileyeceği için, yüzde 3’ü ise aile içi huzurlarının bozulmasından endişe duyuyor.

Şirketlerin kriz yönetimi başarılı

Katılımcıların yüzde 66’sı şirketlerinin aldığı önlemleri yeterli gördüğünü, yüzde 68’i de şirketlerinin kriz yönetimini başarılı bulduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 50’sinin yaptığı iş evden çalışma modeline uygun olurken, yüzde 43’ü şu anda evden çalıştığını belirtti. Evden çalışan katılımcıların yüzde 68’i evden çalışmanın verimliliğini artırmadığını (mevcuttaki gibi çalıştığı için), yüzde 80’i ise evden çalışma modelini desteklediğini dile getirdi. Katılımcıların yüzde 55’i evden çalışma modelinin 2-3 ay, yüzde 14’ü 5 ay veya daha uzun süreceğini, yüzde 10’u bir ay, yüzde 6’sı 4 ay, yüzde 4 ‘ü bir aydan az süreceğini tahmin ederken, yüzde 11’lik kesim ise bir tahmini olmadığını söyledi.

Şirketin tutumu, performansı yükseltiyor

Katılımcıların yüzde 62’si şirketlerinin salgın sürecindeki tutumunun performanslarını olumlu yönde etkilediğini dile getirdi. Katılımcıların yüzde 60’ı bu dönemde işten çıkarılma endişesi yaşamadığını belirtirken, yüzde 67’lik kesim ise işverenin kendisine ücretsiz izin/ücret düşürme/kısa çalışma gibi bir öneri sunmadığını vurguladı.

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