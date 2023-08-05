Salı günü serinleyeceğiz

İstanbul’da kavuran sıcaklar vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi’ne gelenler, güneşin yakıcı etkisinden şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Bazıları ise Gezi Parkı’na uzanarak serinlendi. Fatih Kocamustafapaşa’da manav dükkanı işleten Mehmet Şavli, sıcaktan korunmak için hem kendini hem de meyvelerini suladı. Şavli, “Bu sene çok sıcak, bittik, mahvolduk. 10 senedir böyle bir sıcaklık görmemiştik. Meyveler de yandı, biz de yandık. Kendimizi ıslatıyoruz. Meyveleri de yanmasın diye ıslatıyoruz. Yoksa kaynıyor. Sıcaktan meyveler dayanamıyor, çürüyor. Bu sıcaklardan dolayı ürünler de pahalanıyor. Hem ürünler hem de biz yandık’’ dedi.