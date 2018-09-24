Salih Kalyon'un acı günü

Ünlü oyuncunun eşi yaklaşık 1 ay önce hastanede tedavi görüyordu. Yaşlılıktan dolayı genel durum bozukluğu olduğu öğrenilen İnci Kalyon, 3 hafta önce yoğum bakıma alınmıştı. 1 aydır yaşam mücadelesi veren ünlü oyuncunun eşi İnci Kalyon, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İnci Kalyon'un Salı günü ikindi namazı sonrası Torba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
Salih Kalyon kimdir?
Salih Kalyon, 1946 yılında Ağrı'da doğdu. Aslen Trabzon, Çaykara, Koldere köyünden. Tiyatro yapmaya 1964 yılında başlamış, kariyerinin başında 20 yıl kadar çocuk oyunları yazmış yönetmiş ve oynamıştır. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuk yaptı. Birçok dizi ve filmde rol aldı.