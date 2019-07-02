Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Salıncak tartışması
AKTÜEL

Salıncak tartışması

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda yapılan ve son günlerde çok tartışılan salıncaklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salıncakların meydana getirdiği tehlike ve görüntü kirliliği tepkiye neden oluyor.
Salıncakların meydana getirdiği tehlike ve görüntü kirliliği tepkiye neden oluyor.

Salıncağın yapısı itibarıyla İmar Kanunu’na muhalefet eden bir yapı olmadığını belirten Çeber, “Sit alanı içerisinde sit kanununa uygunsuz da değil ama müthiş bir çirkinlik. Orada belediyemizin bu konuda gereğini yapması gerekiyor. Görev belediyemizin görevidir. Ayder Yaylası belediyenin bir mahallesidir. Yani o bir bina veya kaçak yapı değil. Neticede bir salıncak” diye konuştu. Çeber, bunlara zamanında “dur” denilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Salıncaklar 2, 3 taneydi, millet geliyordu, keyifle sallanıyordu. Bunu gördük. Bu belki ciddi bir para kapısı olarak görüldü ama bana son 10-15 gündür müthiş bir serzeniş geliyor. Salıncakların meydana getirdiği tehlikeden, kirlilikten yakınılıyor, ‘Yeşili göremez hale geldik’ deniliyor. Hem belediyemiz hem salıncak sahibi arkadaşlarımız duyarlı olsun. Belediyemiz ile görüşsünler, gerekiyorsa belediyemiz onlara bir yer göstersin.”

Ayder’de kurulan salıncakların artışı korkutuyor
HAYAT
Ayder’de kurulan salıncakların artışı korkutuyor

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