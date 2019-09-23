Hayat Salıncakta sallanan çocuklar daha sağlıklı
GENEL SAĞLIK

salıncakla sallanan çocuk daha sağlıklı

Salıncakta sallanan çocuklar daha sağlıklı

Yapılan araştırmalara göre salıncak, tahtaravalli, atlama ipi ve trampolin gibi geleneksel oyuncaklarla oynayan çocuklar daha sağlıklı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yapılan araştırmalara göre salıncakta sallanan çocuklar daha sağlıklı.
Yapılan araştırmalara göre salıncakta sallanan çocuklar daha sağlıklı.

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre salıncak, tahtaravalli, atlama ipi ve trampolin gibi geleneksel oyuncaklarla oynayan çocuklar daha sağlıklı. Çocukların aktivite alışkanlıklarını inceleyen uzmanlar çocukluğunda geleneksel oyuncaklarla oynayan çocukların bedensel aktiviterele daha kolay uyum sağlama eğiliminde olduğunu ortaya çıkardı.

Çocukların geleneksel oyuncaklarla daha sağlıklı bir bedene sahip olduğunu söyleyen uzmanlar bahçe veya park gibi yerlerde vakit geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Uzmanlar hiperaktivite davranışları, şiddet normal görme, epilepsi nöbetleri gibi davranış bozukluklarına neden olan bilgisayar oyunlarından gelebilecek zararlara karşı aileleri uyarıyor.

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