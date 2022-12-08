Hayat Salt projeleri tartışılacak
KÜLTÜR SANAT

Salt projeleri tartışılacak

Salt, bu yıl Türkiye’de kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında yapılan 153 başvuru arasından seçilen altı projeye fon sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Salt projeleri tartışılacak
​Salt projeleri tartışılacak.

Salt, bu yıl Türkiye’de kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında yapılan 153 başvuru arasından seçilen altı projeye fon sağladı. 2013’ten bu yana her yıl düzenlenen Salt Araştırma Fonlarının 2022’de desteklenen bu projelerin sunulacak. Herkese açık olacak program 9 Aralık’ta Salt Galata’da gerçekleşecek. Düzenlenecek oturumlarda araştırmacılar, çalışmalarının yöntem, süreç ve verilerine ilişkin sunumlar yapacak, çalışmalar tartışılacak. Üç oturumdan oluşan programa çevrimiçi de katılınabilecek.

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