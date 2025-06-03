Samsun'da ambulans helikopter solunum yetersizliği yaşayan bebek için havalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yenidoğan ve solunum yetersizliği yaşayan bebek, ambulans helikopterle Bafra ilçesine sevk edildi.
Çarşamba Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebekte solunum yetersizliği görülmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alınması gerekti.
Hastanedeki yoğun bakım ünitesinin dolu olması nedeniyle bebek, ambulans helikopterle Bafra ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.
Bebeği taşıyan ambulans helikopter Bafra Şehir Stadyumu'na iniş yaptı. Statta önceden hazır bekleyen sağlık ekipleri, bebeği hızla ambulansa alarak ilçedeki özel bir hastaneye nakletti.