Hayat Samsungdan ileri dönüşüm sergisi
KÜLTÜR SANAT

Samsung’dan ileri dönüşüm sergisi

Samsung Electronics, ileri dönüşüme kazandırdığı televizyon kutularından bir sergi açtı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsung’dan ileri dönüşüm sergisi
Eco-Package Projesi kapsamında tv kutuları, modüler ve yaratıcı ürünler olarak sergileniyor.

Samsung Electronics, ileri dönüşüme kazandırdığı televizyon kutularından bir sergi açtı. Eco-Package Projesi kapsamında tv kutuları, altı tasarım stüdyosunun geliştirdiği yaşam ve kentsel alanlar için modüler ve yaratıcı ürünler olarak sergileniyor. Kutulara ikinci bir hayat veren sanatçılar, tasarımlarını görücüye çıkardı. Samsung Türkiye’den Erkan Yıldırım, 2019 yılında ileri dönüşüm hareketi olarak başlattıkları projeyle kutuları ilk olarak kedi evine dönüştürdüklerini, şimdi tüm ürünlere yaydıklarını söyledi. Serginin küratörü InBetween’den Dilek Öztürk “Bütün tasarım ve üretim süreçlerinde hem sıfır atık kullanılması, hem de karton atıkların işlevsel ve estetik değer yüksek ürünlere dönüşebilmesi bizim için önemliydi” dedi. Tasarıma Dönüş sergisi 30 Haziran’a kadar Akaretler 39 numarada ziyaret edilebilecek.

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