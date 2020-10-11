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KÜLTÜR SANAT

Sanat bize şifa olacak

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nin 2020-2021 sezonu hattat Ahmet Bursalı’nın “Şifa” sergisiyle açıldı. Hastalıklar, salgın ve hat arasındaki bağa dikkat çeken Bursalı, “Bu eserlerin şifanın asıl kaynağını hatırlatmaya vesile olacağını umut ediyorum” dedi.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Ahmet Bursalı
Ahmet Bursalı

Dünya genelinde etkisini gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayında kapılarını kapatmak zorunda kalan Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yeni sezon açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, her yerde olduğu gibi maske, mesafe, temizlik tedbirlerinin alınacağını söyledi. Gecede Hattat Ahmet Bursalı’nın eserlerinden oluşan “Şifa” sergisi ziyarete açıldı ve İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluğu da konser verdi. Mehmet Lütfi Şen’in küratörlüğündeki sergi eserleri, Mehmet Çebi koleksiyonunda yer alan şifa ayetleri ve hilyelerden seçildi.

ALLAH’A SIĞINIYORUZ

Hat sanatının Allah’a sığınmanın bir yolu olduğuna değinen küratör Mehmet Lütfi Şen, “Salgın günlerinde olduğu gibi hastalık dönemlerinde Müslümanlar olarak Allah’a sığınıyoruz. Hat da Allah sevgisi üzerine inşa olan bir sanatımız. Burada harfler, renkler, kelimeler bir varlığı işaret etmez, varlığın kendisi olur. Sanat ve insan ilişkisi herkese açıktır fakat çaba gerektirir. Sanatla ilgilenmek, kendimizle ilgilenmektir. Sanat bize şifa olacaktır” dedi.

Pandemi öncesi Mehmet Çebi’nin isteği üzerine şifa ayetlerini çalışmaya başlayan Bursalı, salgının bir tevafuk olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hat sanatını tanıtma noktasında eksik kaldık. Sosyal medya sayesinde ilgi yeni yeni ilgi tekrar arttı. İnşallah eskisi gibi farkına varılan bir sanat olacak. Hastalarımıza manevi destek amacıyla bu eserleri çalıştım. İnsanımız şifa kavramıyla birlikte Kuran-ı Kerim’e biraz daha ilgi gösterirlerse, maneviyatlarını biraz daha ilerletirlerse çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Bu eserlerin hastalarımızı ve şifanın kaynağını hatırlatmaya vesile olacağını umut ediyorum.” Sergi, 22 Kasım’a kadar görülebilir.

İnsan ruhuna dokunsun

  • Hattaki modern tasarımlar üzerine çalışan Ahmet Bursalı, “Hat sanatı genelde ayet ve hadislerden oluşan yazıların sanatsal şekliyle, insanların gözüne hoş gelecek şekilde yazılmasıdır. Bu eserler de insanların ruhuna dokunsun, görsel zenginliğe bir şeyler katsın diye yapılmıştır. Günümüze uygun olarak değişik formlarda çalışmayı deniyoruz. Kağıdın rengini değiştirip mürekkepleri farklı hazırlayarak insanların dikkatini çekmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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