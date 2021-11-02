Hayat Sanat dünyasından vefasızlık Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
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Sanat dünyasından vefasızlık: Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Semra Dinçer (56) Ankara'da son yolculuğuna uğurlanırken, sanat dünyasından katılımın olmaması dikkat çekti.

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Haber Merkezi DHA
Sanat dünyasından vefasızlık: Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlandı.

Sinema ve dizi oyuncusu Semra Dinçer, dün, 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Semra Dinçer için Ankara'nın Sincan ilçesinde Osmaniye Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene Dinçer'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Cenazeye sanat dünyasından katılım olmaması dikkat çekti. Dinçer'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sonrası Osmaniye köyü mezarlığında toprağa verildi.

1965 Ankara doğumlu Semra Dinçer, birçok dizi ve sinema filminde rol almıştı. 'Kuzey Güney' dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandıran Dinçer, 'Kaybolan Yıllar', 'Martılar ve İstanbul', 'Cinayet Masası', 'Yolun Sonu', 'Geniş Zamanlar', 'Kavak Yelleri', 'İstanbullu Gelin' yapımlarında da yer almıştı.

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