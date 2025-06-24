Sanat dünyasının iki yüzlülüğü

Muhalif medya Yıldız’ın haberini, “İmamoğlu’na saldırdı, rolü kaptı” gibi manşetlerle duyurdu. Öte yandan TRT’nin Teşkilat dizisinde oynarken kendi kanalını boykot ettiği için işten çıkartılan Aybüke Pusat’ın da yeni adresi belli oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Hangi dizide oynarsa rekorlar kırdıracağız” diyerek destek olduğu Pusat, Now TV’de yayınlanacak Halef dizisinde başrol oynayacak. İki yüzlü sanat dünyası bu haberi, “Flaş transfer” olarak servis etti.

Metin Yıldız’la ilgili paylaşımına gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yayınlayan Özekin, “Metin Yıldız iyi oyuncu, üstelik vakti gelince görüleceği gibi canlandıracağı rol için hem fizyoloji hem de tarz bakımından daha uygun bir isim yok. Tam da o kişi Metin” dedi. TRT’nin bir kere bile “Şu oyuncuyu alın” gibi yönlendirmede bulunmadığını dile getiren Özekin, şunları ekledi: “Çünkü o kapı açılırsa TRT de yapım şirketleri de önünü alamaz. Metin Yıldız da geçen hafta aramıza katılan Metin Keçeci de kimsenin değil, bizzat bizim tercihimizdir. Sektörümüzde oyuncuların veya akraba sektörlerdeki şöhretlerin çoğunun siyasi görüşleri muhalefete daha yakın. Bu insanlar CHP belediyelerinin etkinliklerinde çalışıyor. Muhalif bilinen kanallarda da… Böyle faşistçe linçlenmiyorlar. Bırakın da Metin Yıldız onlardan, sizden farklı düşünsün. Biraz tahammül edin.”