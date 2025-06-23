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Ahmet Selim Tuncer hayatını kaybetti

Ahmet Selim Tuncer hayatını kaybetti

04:0023/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ahmet Selim Tuncer
Ahmet Selim Tuncer

Yapımcı Ahmet Selim Tuncer vefat etti. Sanatçı, bürokrat ve siyasetçiler, sanat, medya ve reklamcılık alanlarında başarılı projelere imza atan yapımcı ve yönetmen Tuncer’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

“Aşkın Dünkü Çocukları” ve “Son Akşam Yemeği” sinema filmlerinin yapımcısı, CineGenna kurucusu ve Genna İstanbul reklam ajansının başkanı olan Tuncer, “Soyut Şeyler Ekonomisi” televizyon programının da yapımcısı ve sunucusuydu. Ahmet Selim Tuncer, yarın öğlen namazını müteakip Ünye Büyük Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.



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