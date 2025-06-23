Ahmet Selim Tuncer hayatını kaybetti

“Aşkın Dünkü Çocukları” ve “Son Akşam Yemeği” sinema filmlerinin yapımcısı, CineGenna kurucusu ve Genna İstanbul reklam ajansının başkanı olan Tuncer, “Soyut Şeyler Ekonomisi” televizyon programının da yapımcısı ve sunucusuydu. Ahmet Selim Tuncer, yarın öğlen namazını müteakip Ünye Büyük Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.