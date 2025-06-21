Kırklareli'nin arkeolojik figürlerini seramik aracılığıyla geleceğe taşıyor

"Sergi hazırlama çalışması içindeyim. Seramik yaparken 'hissetmek' diye bir şey yok, adeta yaşıyorum. Seramik bir tutku aslında. Çünkü öyle bir şey ki siz onu şekillendiriyorsunuz. Çamurda eğer bu eller çok becerikliyse çok daha farklı işler çıkıyor. Sanayi türü çalışmıyorum, yaptığım her iş bir tane yani ikincisi yok. Ben hiçbir zaman çalışmaktan zorlanmadım. Kadın girişimci olarak da bunu devam ettirmek istiyorum. Kadın girişimciler en iyi neyi yapıyorlarsa onu yapsınlar. En iyi bildikleri şeyi üretime katsınlar."