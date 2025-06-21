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Kırklareli'nin arkeolojik figürlerini seramik aracılığıyla geleceğe taşıyor

Kırklareli'nin arkeolojik figürlerini seramik aracılığıyla geleceğe taşıyor

12:0421/06/2025, Cumartesi
AA
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Geçen yıl seramik üretim atölyesi kuran Sayılgan, seramik ürünlerini daha anlamlı kılmayı amaç edinerek kentin tarihini araştırmaya başladı.
Geçen yıl seramik üretim atölyesi kuran Sayılgan, seramik ürünlerini daha anlamlı kılmayı amaç edinerek kentin tarihini araştırmaya başladı.

Kırklareli'nde kadın girişimci Yasemen Sayılgan, kentin arkeolojik, kültürel ve tarihi figürlerini seramiğe yansıtıp geleceğe aktarıyor. Yasemen Sayılgan, "Müzeye ve Aşağıpınar bölgesine gezi yaptığımızda hayran oldum. O dönemde yapılan işlerin motiflerini aldım, onları modernize ediyorum" dedi.

Sayılgan, 8 bin 200 yıl önceki köy yaşamının izlerini taşıyan Aşağıpınar Ören Yeri ile Kent Müzesi ziyaretlerinde hayran kaldığı figürleri seramik ürünlerine yansıtma kararı aldı.

Üretimini bu yönde şekillendiren Sayılgan, ürettiği çeşitli seramik ürünleriyle kentin arkeolojik, kültürel ve tarihini geleceğe aktararak farkındalık oluşturuyor.

Sayılgan, seramik üretiminin kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

Ürünlerinde Kırklareli'nin tarihi dokusu ve doğayı işlediğini belirten Sayılgan, Kırklareli'nde bu yönde çok az sayıda çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Geçmişi geleceğe aktarmaktan keyif aldığını vurgulayan Sayılgan, "Doğa ve Kırklareli'nin tarihi dokusu çok ilgimi çekiyor. Bu konuda çok çalışılmamış. Aslında Traklar ile birlikte ilk insanların yerleşik yaşadığı bir yer. Müzeye ve Aşağıpınar bölgesine gezi yaptığımızda hayran oldum. O dönemde yapılan işlerin motiflerini aldım, onları modernize ediyorum." diye konuştu.

Sayılgan, Traklar dönemi ile Tunç Çağı'na ait figür ve motifleri seramiğe işlerken adeta o dönemi yaşadığını vurguladı.Kırklareli motifleriyle işlenmiş seramikleri çeşitli etkinliklerde sergilemeyi hedeflediğini anlatan Sayılgan, şunları söyledi:

  • "Sergi hazırlama çalışması içindeyim. Seramik yaparken 'hissetmek' diye bir şey yok, adeta yaşıyorum. Seramik bir tutku aslında. Çünkü öyle bir şey ki siz onu şekillendiriyorsunuz. Çamurda eğer bu eller çok becerikliyse çok daha farklı işler çıkıyor. Sanayi türü çalışmıyorum, yaptığım her iş bir tane yani ikincisi yok. Ben hiçbir zaman çalışmaktan zorlanmadım. Kadın girişimci olarak da bunu devam ettirmek istiyorum. Kadın girişimciler en iyi neyi yapıyorlarsa onu yapsınlar. En iyi bildikleri şeyi üretime katsınlar."

#Kırklareli
#Seramik
#Yasemen Sayılgan
#Aşağıpınar Ören Yeri
#Kent Müzesi
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