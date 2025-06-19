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İbrahim Maalouf ve Hiba Tawaji İstanbul’a geliyor

İbrahim Maalouf ve Hiba Tawaji İstanbul’a geliyor

04:0019/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Konserin biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo platformlarından temin edilebilir.
Konserin biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo platformlarından temin edilebilir.

Sanatsal kişiliğiyle Orta Doğu’nun öne çıkan isimlerinden Hiba Tawaji ve dünya çapında popüler enstrüman-talistlerden biri kabul edilen İbrahim Maalouf, özel bir konseptle İstanbul’da konser verecek. İkili, Piu Entertainment organizasyonuyla senfonik orkestra eşliğinde 24 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşacak. Farklı kültürlerden beslenen sanatsal kimlikleriyle, her iki sanatçı da geleneksel melodileri modern dokunuşlarla harmanlayarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Konserin biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo platformlarından temin edilebilir.


#İbrahim Maalouf
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