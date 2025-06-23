En uzun gecede Topkapı Sarayı’na akın

Topkapı Sarayı, yaz gündönümünde başlatılan özel uygulamayla geceleri de ziyarete açıldı. Geçtiğimiz sene başlatılan uygulamanın bu yılki ilk gecesinde ziyaretçiler, Osmanlı’nın kalbinde tarihle iç içe bir akşam geçirdi. Ziyaret, Bâb-ı Hümayun’dan başlayarak dört avluyu kapsayan bir güzergâhta ilerledi. Misafirler I. Avlu’dan başlayarak Kubbealtı, Silah Müzesi, Harem bölümleri ve Mukaddes Emanetler Dairesi’ni gezme fırsatı buldu. Sarayın en çok ilgi çeken bölümlerinden Kaşıkçı Elması, Altın Taht ve Topkapı Hançeri gibi kıymetli eserler de bu özel gecede ziyaretçilere açıldı. Gecenin sonunda, ‘köşkler bahçesi’ olarak bilinen IV. Avluya ulaşan ziyaretçiler, İstanbul’un eşsiz siluetini İftariye Kameriyesi’nden seyretmenin keyfini yaşadı. Harem-i Hümayun’da ise III. Murat Has Odası ve Altın Yol gibi bölümler görüldü.

GECE SERİNLİĞİNDE FARKLI BİR ATMOSFER

Ziyaretçiler, gece ışıkları altında farklı bir ruh kazanan sarayı gezerken, hem tarihî atmosferin büyüsüne kapıldıklarını hem de bu deneyimin oldukça keyifli geçtiğini dile getirdi. Rehber eşliğinde düzenlenen tura katılan Zeynep Aydın, gece ziyaretinden ayrı bir keyif aldığını söyledi. Aydın, “Daha önce de yine bir yaz günü öğle sıcağında sarayı gezme imkanım olmuştu. Ama gece turu bir başka geldi. Serin havada, farklı bir atmosferde bu geziyi yapmak, Fatih Köşkü’nden İstanbul’un gece manzarasını seyretmek bir başkaydı” dedi.

Her cumartesi akşamı 21.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşecek bu özel turlar, 14 Eylül’e kadar devam edecek. Biletler saray gişelerinden temin edilebiliyor.



