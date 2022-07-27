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Sanat eserlerinin gizemi çözülecek

Atölye Modern’de 2 Ağustos’ta başlayacak “Sanat Yapıtlarının Gizleri” seminer programı, modern ve çağdaş sanat yapıtlarının nasıl çözümlenebileceğine ve yorumlanabileceğine dair yöntemler sunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanat eserlerinin gizemi çözülecek
Fırat Arapoğlu

Atölye Modern’de 2 Ağustos’ta başlayacak “Sanat Yapıtlarının Gizleri” seminer programı, modern ve çağdaş sanat yapıtlarının nasıl çözümlenebileceğine ve yorumlanabileceğine dair yöntemler sunuyor. Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu yönetiminde düzenlenen programda ele alınan çalışmalar, malzeme özellikleri, taşıdıkları örtük ve açık anlamlar, dönemlerini temsil eden ve aşan özellikleri, üretim yöntemleri gibi farklı açılardan analiz ediliyor. Birinci ders, Edouard Manet’nin “Kırda Piknik” (1863) ve Vincent van Gogh’un “Yıldızlı Gece” (1889) yapıtlarının çözümlenmesiyle başlayan ilk ders, eserlerle birlikte 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanatın nasıl evrildiğine dair ipuçları da sunacak.

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