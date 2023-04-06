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Hayat

Sanat yarışması başlıyor

Sanatçıları desteklemek, sanat dünyasına yeni eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen “Devlet Resim ve Heykel Yarışması” Cumhuriyet’in 100. yılına ithaf edilecek.

04:00 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, bu yıl 76. kez görsel sanatlar alanındaki üretimlerin önünü açmak için “Devlet Resim ve Heykel Yarışması” düzenliyor. Sanatçıları desteklemek, sanat dünyasına yeni eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışma, resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Toplam para ödülü ise 420 bin lira olacak. Her bir kategoride üç sanatçıya ayrı ayrı 25 bin lira ve başarı belgesi verilecek. Sergilenmeye layık görülen eserlerin sahipleri de yine ayrı ayrı 3 bin lira para ödülü ve katılım belgesi alacak. Cumhuriyet’in 100. yılına ithaf edilecek yarışmanın başvuruları 10 Temmuz - 11 Eylül arasında gorselsanat.ktb.gov.tr adresinden yapılabilecek.



#Sanat
#Yarışma
#Resim
#Heykel
28 dakika önce
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