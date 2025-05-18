Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Sanatçı Yavuz Bingöl, Birleşmiş Milletler'de Gazze'nin sesini duyurmaya çalışıyor: 'Filistinli anneler bizi affetsin'

Sanatçı Yavuz Bingöl, Birleşmiş Milletler'de Gazze'nin sesini duyurmaya çalışıyor: 'Filistinli anneler bizi affetsin'

09:0418/05/2025, Sunday
G: 18/05/2025, Sunday
AA
Sonraki haber
Bingöl, Uluslararası toplumun Gazze konusunda harekete geçmesi gerektiğini belirtti.
Bingöl, Uluslararası toplumun Gazze konusunda harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Sanatçı Yavuz Bingöl, Birleşmiş Milletler'de (BM) katıldığı etkinliklerde, "Gazze halkının büyük bir insani krizle karşı karşıya olduğu" mesajını vererek, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Gazzeli çocukların ağzından yazılmış ve 5 dilde dünyanın farklı ülkelerine gönderilecek mektupların yer aldığı bir proje üstünde çalıştığını söyleyen Bingöl, "Avrupa ve Amerika'ya milyonlarca mektubu göndermeyi planlıyoruz ve bunu yapacağız. Keşke Filistinli anneler ve çocuklar için daha fazlasını yapabilseydik, bizi affetsinler ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

BM'de Gazze konusunda temaslarda bulunan ve dün New York'ta gerçekleştirilen 42. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü'ne katılan Bingöl, açıklamalarda bulundu. Bingöl, BM bünyesindeki Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) tarafından düzenlenen "Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanımı Komitesi: Sivil Toplum Danışmaları" başlıklı oturuma katıldığını belirtti.


Uluslararası toplumun Gazze konusunda harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Bingöl, "Gazze konusunu gündemde tutmaya çalışıyorum. Gazze için biri İstanbul'da diğeri de Mardin'de iki konser düzenlemiştim. Hatta Avrupa'daki salonlar buna izin verselerdi Gazze için orada da bir konser verecektim." dedi.



ÇOCUKLARIN SESİNİ 5 DİLDE DUYURMAK İSTİYOR

Bingöl, "barışa çağrı" için Gazzeli çocukların ağzından yazılmış ve 5 dilde dünyanın farklı ülkelerine gönderilecek mektupların yer aldığı bir proje üstünde çalıştığını da anlattı.


"Gazze'nin üzerine yağan bombaların yerine ben de Avrupa'da şehirlerin üzerinden uçaklarla Filistinli çocukların yazdığı bu mektupları atmak isterdim."
diyen Bingöl, bunun teknik olarak mümkün olmadığından hareketle, mevcut projeye yöneldiklerini iletti.

Bu projeyle batıda yaşayan yüzbinlerce çocuğa Filistinli çocukların acılarını kendi dillerinden anlattıkları mektupları ulaştıracaklarını ifade eden Bingöl, "Avrupa ve Amerika'ya milyonlarca mektubu göndermeyi planlıyoruz ve bunu yapacağız. Keşke Filistinli anneler ve çocuklar için daha fazlasını yapabilseydik, bizi affetsinler ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Bingöl, Gazze konusunu uluslararası arenada sahiplenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi siyasetçilere ve sanatçılara ayrıca teşekkür etti.

#ABD
#BM
#gazze
#Yavuz Bingöl
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var? 18 Mayıs Pazar canlı skor, fikstür, maç programı ve saatleri