Sanatçı Yavuz Bingöl, Birleşmiş Milletler'de Gazze'nin sesini duyurmaya çalışıyor: 'Filistinli anneler bizi affetsin'

BM'de Gazze konusunda temaslarda bulunan ve dün New York'ta gerçekleştirilen 42. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü'ne katılan Bingöl, açıklamalarda bulundu. Bingöl, BM bünyesindeki Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) tarafından düzenlenen "Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanımı Komitesi: Sivil Toplum Danışmaları" başlıklı oturuma katıldığını belirtti.





Uluslararası toplumun Gazze konusunda harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Bingöl, "Gazze konusunu gündemde tutmaya çalışıyorum. Gazze için biri İstanbul'da diğeri de Mardin'de iki konser düzenlemiştim. Hatta Avrupa'daki salonlar buna izin verselerdi Gazze için orada da bir konser verecektim." dedi.









ÇOCUKLARIN SESİNİ 5 DİLDE DUYURMAK İSTİYOR





Bingöl, "barışa çağrı" için Gazzeli çocukların ağzından yazılmış ve 5 dilde dünyanın farklı ülkelerine gönderilecek mektupların yer aldığı bir proje üstünde çalıştığını da anlattı.





"Gazze'nin üzerine yağan bombaların yerine ben de Avrupa'da şehirlerin üzerinden uçaklarla Filistinli çocukların yazdığı bu mektupları atmak isterdim." diyen Bingöl, bunun teknik olarak mümkün olmadığından hareketle, mevcut projeye yöneldiklerini iletti.





Bu projeyle batıda yaşayan yüzbinlerce çocuğa Filistinli çocukların acılarını kendi dillerinden anlattıkları mektupları ulaştıracaklarını ifade eden Bingöl, "Avrupa ve Amerika'ya milyonlarca mektubu göndermeyi planlıyoruz ve bunu yapacağız. Keşke Filistinli anneler ve çocuklar için daha fazlasını yapabilseydik, bizi affetsinler ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



