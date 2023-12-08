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Sanatçılar Mevlana'nın düşünce dünyasını yorumladı: 'Vuslat' sergisi kapılarını sanatseverlere açtı

Mevlana'nın Mesnevi yapıtında anlattığı hakikatin özünü içeren hikâyelerin sanatın dilinde yorumlandığı 'Vuslat' sergisi Mevlana Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı. Sergi, hat, tezhip ve minyatür alanlarında öne çıkan 38 sanatçısının 78 eserini bir araya getirirken, sergide yer alan sanatçılar, kendi özgün bakış açılarıyla Mevlana'nın düşünce dünyasını estetik bir bakışla görselleştirerek sanatseverlerin beğenisine sundu.

Semih Bozkuş
18:40 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
7 Aralık'ta başlayan "Vuslat" sergisi, Konya Mevlana Müzesi'nde sanatseverleri ağırlıyor.
7 Aralık'ta başlayan "Vuslat" sergisi, Konya Mevlana Müzesi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

2023 Mevlana Yılı kapsamında, Klasik Türk Sanatları Vakfı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mim Art’ın ortaklaşa düzenlediği "Vuslat" sergisi, 7 Aralık'ta Mevlana Kültür Merkezi’nde sanatçılar ve sanatseverlerin katılımıyla açılışını gerçekleştirdi. 17 Aralık'a kadar sürecek olan sergi, hat, tezhip ve minyatür alanlarında öne çıkan 38 sanatçısının 78 eserini bir araya getiriyor.

"Vuslat" sergisi, Mevlana'nın Mesnevi yapıtında anlattığı hakikatin özünü içeren hikâyeleri sanatın dilinde yorumlayan bir buluşma noktasıdır. Sergide yer alan sanatçılar, kendi özgün bakış açılarıyla Mevlana'nın düşünce dünyasını estetik bir bakışla görselleştirerek sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergi seçkisinde bulunan eserler, Mesnevi’den tanıdığımız şiirsel ve sembolik dili, aşk ve birlik temalarını geleneksel sanatlarda bulunan sembolik dili kullanarak izleyicilere aktarıyor.

Hz. Mevlânâ’nın Hakk’a vuslatını sanatsal bir bakışla ifade eden bu karma sergi, sanatseverlere derinlemesine bir deneyim sunmayı hedefliyor.

#Mevlana
#Konya
#Vuslat Sergisi
#2023 Mevlana Yılı
#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Klasik Türk Sanatları Vakfı
#Mim Art
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