Sanatın Duyulmayan Sesleri “Yankı Odası”nda

İyilik İçin Sanat Derneğinin, Istanbul Concept Gallery iş birliğiyle düzenlediği "Yankı Odası" sergisi, sanatseverlerle buluştu. Dernekten yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Işık Gençoğlu'nun üstlendiği, Istanbul Concept Gallery'deki sergide, 25 genç sanatçının 45 adet çalışması yer alıyor. Sergi, akustik izolasyonun ötesinde bir metafor olarak toplumsal yapıların ideolojik ve kültürel süzgeçlerini sorguluyor ve teknolojik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkilerini, dijital çağın sosyolojik dinamiklerini eleştirel bir bakışla ele alıyor. Sergiye dair açıklamada görüşlerine yer verilen İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, şunları kaydetti: "Yankı Odası, bir sergiden ziyade farklı seslerin, fikirlerin ve duyguların bir araya gelip görünür olduğu bir alan. Bugün burada yer alan sanatçılar, çoğu zaman duyulmayan ya da duyulmak istenmeyen sesleri sanat aracılığıyla ifade ediyor. Her eser, izleyeni düşünmeye davet ediyor, kendi yankısını yaratıyor. İyilik İçin Sanat Derneği olarak 10 yıldır sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bu sergiyle birlikte bir kez daha gördük ki, sanat, insanları bir araya getiren, farkındalık yaratan en güçlü dillerden biri."