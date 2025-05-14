Pera'dan Müzeler Günü'ne dolu dolu program

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Uluslararası Müzeler Günü’nü ve müzenin 20. yılını sanat ve müzik dolu etkinliklerle kutluyor. Programda gündüz gençlere yönelik atölye ve sergi turları, akşam ise canlı müzik performansları yer alacak. 17 Mayıs'ta başlayacak özel programlar serisi, gün boyunca gençlerle düzenlenecek yaratıcı öğrenme etkinlikleri, gece deneysel elektronik müzik kolektifi Whale Room ve DJ SoulStamp’in performanslarıyla devam edecek. Programa, 16 Mayıs-25 Haziran arasında düzenlenen ve Marcel Dzama’nın masalsı evreninden ilhamla oluşturulan film programı da eşlik edecek. “Sanatçıların Sineması” film programıyla Müzeler Haftası kutlamaları tüm haftaya yayılacak.

Rehberli sergi deneyimi

Pera Öğrenme’nin Müzeler Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenleyeceği “Deneyimle, Dâhil Ol!” başlıklı programla, 18–25 yaş aralığındaki gençleri müze deneyimi ve sanat üretimiyle buluşturacak. Saat 13.00’te başlayacak rehberli sergi turunda, katılımcılar Pera Müzesi’nin kalıcı ve süreli sergilerini gezerek müzecilik, sergi planlaması ve öğrenme programlarına dair bilgi edinecek. Ardından 14.30’daki otantik caz dans atölyesiyle gençler, doğaçlama ritimler eşliğinde bedensel ifade olanaklarını keşfedecek. Aynı gün 15.30’da başlayacak bir diğer etkinlikte ise gençler, Pera Öğrenme ekibinden uzman rehber eşliğinde müzeyi farklı bir bakışla gezme fırsatı bulacak. “Gençlerle Müze Deneyimi” başlıklı bu ikinci turda, sergilerdeki eserler üzerinden katılımcılarla müze işleyişi, koleksiyon yönetimi ve sergileme stratejileri gibi konular konuşulacak. Program sonunda katılımcılara dijital katılım belgesi verilecek.

Müzeler Günü’ne özel film seçkisi

Pera Film, Müzeler Günü kapsamında sinemaseverleri de unutmuyor. Güncel sergilerden Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans sergisine paralel olarak Belçika Kraliyet Film Arşivi (CINEMATEK) iş birliğiyle hazırlanan “Sanatçıların Sineması” başlıklı film programı, ziyaretçileri, Dzama’nın masalsı ve sürreal dünyasını Belçika sinemasından örneklerle buluşturacak. 16 Mayıs – 25 Haziran arasında gösterilecek seçkide, Dzama’nın estetik ve tematik evrenine paralel kısa filmler, belgeseller ve uzun metrajlar yer alacak. Programın ilk gününde gerçekleşecek gösterimlerde ise Ekin Fil’in canlı müzik performansı avangart filmlere eşlik edecek. Akşam programı “Uzun Gece Uzun Müzik” ise saat 20.30’da Whale Room’un sahneleyeceği deneysel elektronik müzik performansıyla başlayacak. Işık, ses ve doğaçlama hikâye anlatıcılığını buluşturan grup, izleyicilere büyüleyici ve çok katmanlı bir deneyim sunacak.

Sergiler gece de görülecek

17 Mayıs akşamı Pera Müzesi’nin tüm sergileri 19.00 – 00.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. Pera Café’de gerçekleşecek olan “Uzun Gece Uzun Müzik” etkinliği ücretsiz olacak ve rezervasyon gerektirmeyecek. “Müzeler Haftası’na Özel: Gençlerle Müze Deneyimi”, ve “Gençlik ve Spor Bayramı’na Özel: Otantik Caz Dans” ücretsizdir, rezervasyon gereklidir. Detaylı bilgi için ogrenme@peramuzesi.org.tr adresine posta gönderebilirsiniz. “Sanatçıların Sineması” kapsamındaki film gösterimleri indirimli müze giriş biletiyle izlenebilir. Biletler, Biletix’ten veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.







