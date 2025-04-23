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Pera Müzesi’nden ücretsiz rehberli sergi turu

Pera Müzesi’nden ücretsiz rehberli sergi turu

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
14:1023/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Pera Müzesi’nden ücretsiz rehberli sergi turu
Pera Müzesi’nden ücretsiz rehberli sergi turu

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, koleksiyon sergilerinden Ağırlık ve Ölçü Sanatı kapsamında, ücretsiz rehberli bir sergi turu düzenliyor. 25 Nisan'daki tur 18.30'da başlayacak

Pera Müzesi, Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisi kapsamında sanatseverleri “Tüy Kadar Hafif” başlıklı ücretsiz rehberli sergi turuyla buluşturuyor. 25 Nisan Cuma 18.30’da Pera Müzesi’nde düzenlenecek tur, Anadolu’nun dört bin yıllık sosyal ve ekonomik tarihini ağırlık ve ölçü kavramları etrafında ele alıyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, koleksiyon sergilerinden Ağırlık ve Ölçü Sanatı kapsamında, ücretsiz rehberli bir sergi turu düzenliyor. Anadolu’nun dört bin yıllık sosyal ve ekonomik tarihini ağırlık ve ölçü kavramları etrafında ele alan “Tüy Kadar Hafif” başlıklı tur, farklı medeniyetlerin bu kavramlara yüklediği anlamları inceliyor. Tur sırasında, Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Ege ve Akdeniz coğrafyasında ağırlık ve ölçü sistemlerinin nasıl şekillendiği, bu sistemlerin toplumsal düzeni nasıl etkilediği ve ticaretle olan ilişkisi ele alınıyor. Sergide yer alan eserler eşliğinde, ağırlık ve ölçünün yalnızca matematiksel bir gereklilik değil, aynı zamanda inanç ve adalet anlayışının bir parçası olduğu anlatılıyor.

Mısır’da adaletin sembolü: Kalbin tartılması

Antik Mısır’da, adalet ve vicdan kavramlarının ölçülmesi için kullanılan kalbin tartılması ritüeli de tur kapsamında ele alınan konular arasında. Bu inanışa göre, ölen kişinin kalbi, hakikat ve düzeni temsil eden tanrıça Maat’ın tüyü ile tartılırdı. Eğer kalp tüy ile aynı ağırlıkta veya daha hafifse, kişi ölümden sonraki yaşama geçiş hakkı kazanırdı. Daha ağır olması durumunda ise kişinin ruhu yok edilirdi. Rehberli tur, sergide yer alan objeler ve tematik anlatımlarla ağırlık ve ölçü kavramlarının tarih boyunca kazandığı anlamları derinlemesine inceleme fırsatı sunuyor. “Tüy Kadar Hafif” başlıklı rehberli sergi turu 25 Nisan Cuma 18.30’da Pera Müzesi’nde yapılacak. 45 dk sürecek rehberli tur ücretsiz olacak. Sınırlı kontanjanı olan tura katılmak için resepsiyon@peramuzesi.org.tr e-posta adresinden rezervasyon yaptırabilirsiniz.




#Pera Müzesi
#Ağırlık ve Ölçü Sanatı Sergisi
#Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi
#Tüy Kadar Hafif
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