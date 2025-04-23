Pera Müzesi’nden ücretsiz rehberli sergi turu

Pera Müzesi, Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisi kapsamında sanatseverleri “Tüy Kadar Hafif” başlıklı ücretsiz rehberli sergi turuyla buluşturuyor. 25 Nisan Cuma 18.30’da Pera Müzesi’nde düzenlenecek tur, Anadolu’nun dört bin yıllık sosyal ve ekonomik tarihini ağırlık ve ölçü kavramları etrafında ele alıyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, koleksiyon sergilerinden Ağırlık ve Ölçü Sanatı kapsamında, ücretsiz rehberli bir sergi turu düzenliyor. Anadolu’nun dört bin yıllık sosyal ve ekonomik tarihini ağırlık ve ölçü kavramları etrafında ele alan “Tüy Kadar Hafif” başlıklı tur, farklı medeniyetlerin bu kavramlara yüklediği anlamları inceliyor. Tur sırasında, Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Ege ve Akdeniz coğrafyasında ağırlık ve ölçü sistemlerinin nasıl şekillendiği, bu sistemlerin toplumsal düzeni nasıl etkilediği ve ticaretle olan ilişkisi ele alınıyor. Sergide yer alan eserler eşliğinde, ağırlık ve ölçünün yalnızca matematiksel bir gereklilik değil, aynı zamanda inanç ve adalet anlayışının bir parçası olduğu anlatılıyor.