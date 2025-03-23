Ay ışığında dans zamanı

Raymond Pettibon’la iş birliği, bu anlamda Dzama’nın kolektif yaratım sürecine olan ilgisini de gözler önüne seriyor. Dzama ve Pettibon, satranç tahtasındaki iki rakip gibi bir yaratıcı diyalog içinde eserlerini ortaya çıkarıyor. Dzama’nın gerçeküstü karakterleri, Pettibon’un politik eleştirileri ile birleşerek izleyiciyi toplumsal meseleler üzerine derinlemesine düşünmeye davet ediyor. Öte yandan bu çalışmalar, sanatın bir diyalog alanı olarak nasıl işleyebileceğine dair güçlü bir örnek oluşturuyor. Dzama, arkadaşı Pettibon için, “Çağdaş sanatta çizimin yolunu o kadar güçlü bir şekilde açtı ki eğer o bunu yapmasaydı ben de o kapıdan geçebilir miydim, bilmiyorum. Kapıdan içeri adım attı ve benim de içeri girmem için kapıyı tuttu. Bunu hiçbir zaman unutmadım hem bu yüzden hem de yeteneği nedeniyle her zaman onun hayranı oldum. Ayrıca oğullarımız aynı yaşta ve onlar da arkadaş oldu” diyor.