Ay ışığında dans zamanı

Serginin öne çıkan eserleri arasında, Dzama’ya ait dört video yer alıyor: Kafirler (2010), Bir Satranç Oyunu (2011), Ay’da Yaşamak (Lorca için) (2023) ve Ölüm Disko Dansı (2024). Bu videolar, oyun ve savaş arasındaki ince çizgiyi vurgularken, satranç tahtasını bir strateji alanı olmanın ötesinde politik gücün ve toplumsal düzenin bir metaforu olarak ele alıyor. Satranç oynamayı çok sevdiğini ve ilkokuldayken Marcel Duchamp’a kafayı taktığını anlatan Dzama sırf aynı isme sahip olduğu için onun bir kitabını aldığını anlatıyor. Dzama, Duchamp’ın, “Tüm sanatçılar satranç oyuncusu olmasa da, tüm satranç oyuncuları sanatçıdır” sözünden ilham alarak sanatçının topluma bakış açısını ve entelektüel bir strateji geliştirme gerekliliğini vurguluyor. Daha önce İstanbul’a hiç seyahat etmediğini ifade eden Dzama, “Orada olacağım için çok heyecanlıyım ve onur duyuyorum. İstanbul’a seyahat etmedim ama çok gezen sanatçı arkadaşlarım İstanbul’a gittiler ve en sevdikleri yer orası. They Might Be Giants adlı bir gruptan İstanbul (Not Constantinople) adlı bir şarkı yazan bir arkadaşım vardı. Onlar için albüm kapağı yapmıştım” diyor. Pera Müzesi’nin 20. kuruluş yılında sanatseverlerle buluşturduğu “Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans”, 17 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.