‘Pera Palas’ta Düşler’ sergilendi

Luna Grande Art’ın görsel sanatlar sergisi “Pera Palas’ta Düşler”, farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerini bir araya getirdi. Beyoğlu’ndaki Pera Palas Hotel’de gerçekleştirilen ve 120 sanatçının 250’den fazla eserinin yer aldığı sergi, bugün sona eriyor. Sergiyi düzenleyen sanat galerisinin kurucusu Serdar Akarca, “Farklı disiplinlerden, ağırlıklı olarak yağlı boya, sulu boya, kara kalem, akrilik tarzı karışık tekniklerle hazırlanan eserlerin yanı sıra heykel, mozaik, el yapımı işler ve dijital sanatlar da var. Çok değerli isimler bir araya geldi” dedi.
İNSANIN RUHSAL YOLCULUĞU
“Devran” isimli yağlı boya tablo eseriyle sergiye katılan Meryem Çakar insanın ruhsal yolculuğunun resmini yaptığını ifade ederek şunları söyledi: “Tasavvufta şeriat, tarikat, hakikat ve marifet olarak ifade edilen dört merhaleyi tasvir etmeye çalıştım eserimde. Yeşil kısım yani en dıştaki daire şeriat, onun içindeki ikinci kısım tarikat, onun içinde yer alan ateş hakikat, en içteki ışıklı kısım ise marifet. Burada ruhlar bir kurallar bütünü içerisinde, önce bir yola giriyor ve orada kök salıyor. Sonrasında bu kurallar artık onun için bir akış haline geliyor ve o şekilde hareket etmeye başlıyor ve tamamen arınmak üzere ateşe giriyor. Orada arınan ruhlar da ilahi hakikate, kendi özüne ulaşıyor. Kendi özü dediğimiz ilahi hakikat.”