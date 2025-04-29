‘Pera Palas’ta Düşler’ sergilendi

“Devran” isimli yağlı boya tablo eseriyle sergiye katılan Meryem Çakar insanın ruhsal yolculuğunun resmini yaptığını ifade ederek şunları söyledi: “Tasavvufta şeriat, tarikat, hakikat ve marifet olarak ifade edilen dört merhaleyi tasvir etmeye çalıştım eserimde. Yeşil kısım yani en dıştaki daire şeriat, onun içindeki ikinci kısım tarikat, onun içinde yer alan ateş hakikat, en içteki ışıklı kısım ise marifet. Burada ruhlar bir kurallar bütünü içerisinde, önce bir yola giriyor ve orada kök salıyor. Sonrasında bu kurallar artık onun için bir akış haline geliyor ve o şekilde hareket etmeye başlıyor ve tamamen arınmak üzere ateşe giriyor. Orada arınan ruhlar da ilahi hakikate, kendi özüne ulaşıyor. Kendi özü dediğimiz ilahi hakikat.”