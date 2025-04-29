“Yeni Ses-Münir Nurettin Selçuk” konseri yapıldı

Türkü, zeybek, film müziği gibi farklı müziklerden seçilen özel bir repertuvar, “Yeni Ses-Münir Nurettin Selçuk” konserinde seslendirildi. Beyoğlu’ndaki Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen gecedeki konserin birinci bölümünde 20. yüzyıl başında İstanbul’da faaliyet gösteren “Darülelhan”, “Darüttalim-i Musiki Heyeti” ve “Şark Musiki Cemiyeti” gibi müzik gruplarının icra biçimlerinin örneklendiği, ikinci bölümde ise Dede Efendi ve Nikogos Ağa’nın klasiklerinin, Rakım Elkutlu, Selahattin Pınar, Sadettin Kaynak, Artaki Candan, Mesud Cemil gibi Münir Nurettin Selçuk’un yakın müzik çevresindeki bestecilerin şarkıları, film müzikleri ve tangoları seslendirildi.