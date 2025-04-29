Kapadokya’nın seramik sanatı Japonya yolcusu

Nevşehir’in Avanos ilçesindeki atölyelerde yaşatılan Kapadokya’nın zengin seramik sanatı, Japonya’da tanıtılacak. Dünya genelindeki prestijli seyahat destinasyonlarını tanıtan Japonya’nın önde gelen seyahat dergilerinden Crea Traveller, Avanos ilçesinde yaklaşık 5 bin yıldır yapıldığı bilinen çanak ve seramik atölyelerini görüntüledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Nida Olçar’ın çalışmalarının ve seramik ürünlerinin yapım aşamalarının da yer aldığı çekimlerin, sektörün Japonya’daki tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.