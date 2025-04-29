‘Ahilik Anlayışı’ kısa filmlere konu oldu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen “Ahilik Anlayışında Meslek ve Ahlak” konulu kısa film yarışmasında ödüller sahiplerine verildi. Törende protokol üyelerince, birincilik ödülü “İki Yol” filmiyle Pamukkale Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, ikincilik ödülü “Altın Bileklik” filmiyle Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, üçüncülük ödülü “Miras” filmiyle Düzce’den Adnan Menderes Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, mansiyon ödülü ise “Gelenekten Geleceğe Ahilik ve Zanaat” filmiyle Rize Merkez Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine verildi.