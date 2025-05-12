Yazma Eser Sempozumu'na bildiri kabulü başladı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın bu yıl ilk kez 10-12 Aralık'ta Yazma Eser Sempozyumu düzenleyecek. Programa 5 Haziran'a kadar bildiri gönderilebilecek.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK), kuruluşunun 15. senesinde ulusal ve uluslararası alandaki etkinliğini görünür hale getirmek için programlar düzenliyor.
TÜYEK, İslam ve Türk tarihinin ve kültürel coğrafyasının entelektüel mirasını günümüze taşıyan, kadim medeniyetlerin bilim, sanat ve düşünce kaynaklarının dolaşımını sağlayan ve yeni yorumlarını ihtiva eden yüz binlerce yazma eseri bünyesinde barındıran bir kurum. Bünyesindeki Süleymaniye, Beyazıt, Millet, Yusuf Ağa, İnebey, Tire Necip Paşa ve benzeri 26 yazma eser kütüphanesi ile hizmetlerini sürdürmektedir. Başkanlığımız, Emevîlerden Osmanlılara uzanan asırlar boyunca geniş bir coğrafyada on binlerce müellif, hattat, müstensih, mücellit, müzehhip ve kitap hâmisinin katkılarıyla günümüze ulaşan eserlerin tarihî hüviyeti, muhtevası, sanatları ve maddi unsurları ile dünyanın en zengin koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor.