Yazma Eser Sempozumu'na bildiri kabulü başladı

Bu kapsamda kurum, 10-12 Aralık'ta 1. Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu'nu düzenlenyecek. Sempozyumlar serisinin ilki olarak tasarlanan bu etkinliğin hedefi; yazma eserlerin üretimi, muhafazası, dolaşımı, dahili ve harici unsurları, sanatsal ve estetik yönleri, tasnifi, kataloglanması, dijitalleştirilmesi, onarımları gibi geniş bir yelpazede çalışma yapan araştırmacıları ve uygulayıcıları bir araya getirmek. İnsanlığın büyük ilim ve kültür mirasıyla ilgili farkındalığı artırmayı hedefleyen sempozyuma bildiri kabulü başladı. Sempozyumda yer almak isteyen konuşmacılar, bildiri özetlerini en geç 5 Haziran'a kadar

gönderebilecek. Etkinlikle, farklı disiplinler arasındaki irtibat güçlendirilerek yazma eserler sahasındaki sorunların tespiti ve çözümüyle ilgili öneriler sunulması hedefleniyor. Ayrıca istatistikî veriler üzerinden merkezî bilgi sistemleri oluşturularak, yapay zekâ destekli yeni yöntem ve uygulamaların yazma eserler alanında ortaya çıkardığı imkânlar teorik ve pratik düzlemde değerlendirilecek. Detaylı bilgi için TÜYEK'in web sitesi ve sosyalm medya hesapları incelenebilir.