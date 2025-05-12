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Yazma Eser Sempozumu'na bildiri kabulü başladı

Yazma Eser Sempozumu'na bildiri kabulü başladı

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
14:0112/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bildiri kabulü başladı.
Bildiri kabulü başladı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın bu yıl ilk kez 10-12 Aralık'ta Yazma Eser Sempozyumu düzenleyecek. Programa 5 Haziran'a kadar bildiri gönderilebilecek.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK), kuruluşunun 15. senesinde ulusal ve uluslararası alandaki etkinliğini görünür hale getirmek için programlar düzenliyor.

Bu kapsamda kurum, 10-12 Aralık'ta 1. Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu'nu düzenlenyecek. Sempozyumlar serisinin ilki olarak tasarlanan bu etkinliğin hedefi; yazma eserlerin üretimi, muhafazası, dolaşımı, dahili ve harici unsurları, sanatsal ve estetik yönleri, tasnifi, kataloglanması, dijitalleştirilmesi, onarımları gibi geniş bir yelpazede çalışma yapan araştırmacıları ve uygulayıcıları bir araya getirmek. İnsanlığın büyük ilim ve kültür mirasıyla ilgili farkındalığı artırmayı hedefleyen sempozyuma bildiri kabulü başladı. Sempozyumda yer almak isteyen konuşmacılar, bildiri özetlerini en geç 5 Haziran'a kadar
gönderebilecek. Etkinlikle, farklı disiplinler arasındaki irtibat güçlendirilerek yazma eserler sahasındaki sorunların tespiti ve çözümüyle ilgili öneriler sunulması hedefleniyor. Ayrıca istatistikî veriler üzerinden merkezî bilgi sistemleri oluşturularak, yapay zekâ destekli yeni yöntem ve uygulamaların yazma eserler alanında ortaya çıkardığı imkânlar teorik ve pratik düzlemde değerlendirilecek. Detaylı bilgi için TÜYEK'in web sitesi ve sosyalm medya hesapları incelenebilir.
TÜYEK nedir

TÜYEK, İslam ve Türk tarihinin ve kültürel coğrafyasının entelektüel mirasını günümüze taşıyan, kadim medeniyetlerin bilim, sanat ve düşünce kaynaklarının dolaşımını sağlayan ve yeni yorumlarını ihtiva eden yüz binlerce yazma eseri bünyesinde barındıran bir kurum. Bünyesindeki Süleymaniye, Beyazıt, Millet, Yusuf Ağa, İnebey, Tire Necip Paşa ve benzeri 26 yazma eser kütüphanesi ile hizmetlerini sürdürmektedir. Başkanlığımız, Emevîlerden Osmanlılara uzanan asırlar boyunca geniş bir coğrafyada on binlerce müellif, hattat, müstensih, mücellit, müzehhip ve kitap hâmisinin katkılarıyla günümüze ulaşan eserlerin tarihî hüviyeti, muhtevası, sanatları ve maddi unsurları ile dünyanın en zengin koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor.



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