Hayat Sanatın nabzı kültür yolunda atacak
KÜLTÜR SANAT

Sanatın nabzı kültür yolunda atacak

“Beyoğlu Kültür Yolu” ve “Başkent Kültür Yolu” 28 Mayıs’ta başlıyor. İki şehirde 16 günde yaklaşık 2 bin etkinlikte 6 binden fazla sanatçı ağırlanacak. İstanbul’daki festival, AKM, Galataport ve Şişhane başta olmak üzere farklı noktalarda çeşitli etkinliklerle renklenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanatın nabzı kültür yolunda atacak
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“Beyoğlu Kültür Yolu” ve “Başkent Kültür Yolu” 28 Mayıs’ta başlıyor. İki şehirde 16 günde yaklaşık 2 bin etkinlikte 6 binden fazla sanatçı ağırlanacak. İstanbul’daki festival, AKM, Galataport ve Şişhane başta olmak üzere farklı noktalarda gerçekleşecek.

Her şey burada

AKM’deki Türk Telekom Açık Hava Sahnesi gün boyu sürecek ücretsiz konserlere ev sahipliği yapacak. Mimar Sinan’ı konu alan “Sinan” operası, Anadolu Ateşi dans topluluğu, Amadeus oyunu ve Hüsamettin Koçan’ın “Ayağımdaki Diken” sergisi AKM’de izlenebilecek. Galataport ve Şişhane Meydan’da kurulacak açık hava sahnelerinden şehre müzik sesi yayılacak.

Adresler farklı coşku aynı

Festivale, MSGSÜ ve Heritage “Hafıza Mekanları Müzeler: Mimari ve Sergileme” konulu sergi ve konferans serisiyle İRHM’den dahil olacak. Tarık Zafer Tunaya KM ise konser, tiyatro, söyleşi ve sergilere ev sahipliği yapacak.

Galata Kulesi, Şişhane Meydanı, Fransız Sokağı, Tomtom Sokak, Odakule, Karaköy Vapur İskelesi ve daha pek çok yer açık hava sahneleriyle festival coşkusunu şehre yayacak.

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