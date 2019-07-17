Hayat Sancakta 15 Temmuz Kütüphanesi açıldı
AKTÜEL

Sancak'ta '15 Temmuz Kütüphanesi' açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrinde "15 Temmuz Kütüphanesi" açıldı. Kütüphane, özellikle Osmanlı döneminden kalma Türkçe ve Boşnakça eserlerin dijitalleştirilip saklanmasına katkı sağlanacak.

Haber Merkezi AA
Kütüphane açılışından önce Boşnak Ulusal Konseyi tarafından 15 Temmuz'daki darbe girişiminin perde arkasının anlatıldığı panel düzenlendi.
Kütüphane açılışından önce Boşnak Ulusal Konseyi tarafından 15 Temmuz'daki darbe girişiminin perde arkasının anlatıldığı panel düzenlendi.

Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Kütüphanesi" açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Novi Pazar Belediyesi bünyesinde açılan kütüphane, özellikle Osmanlı döneminden kalma Türkçe ve Boşnakça eserlerin dijitalleştirilip saklanmasına katkı sağlayacak.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, açılışta yaptığı konuşmada, Sancaklıların 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye destek olduğunu anımsatarak, "Sizin kalpleriniz Türkiye için atıyordu, Türkiye'ye destek verdiniz, sağlam bir duruş sergilediniz. Ama, FETÖ ile mücadelemiz burada bitmiyor. Onun için sizin burada çok uyanık olmanız lazım. FETÖ mensuplarına göz açtırmamanız lazım." diye konuştu.

TİKA Belgrad Koordinatörü Çağla Gültekin Toşbat da 15 Temmuz ile ilgili anma programlarında yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu arada, Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) tarafından 15 Temmuz'daki darbe girişiminin perde arkasının anlatıldığı panel de düzenlendi.

BNV Başkanı Jasmina Curic, Türk halkının üç yıl önce bugün birlik ve beraberlikle demokrasiye sahip çıktığını ifade ederek "Türk halkı, milli birliğin, düşmanın her türlüsüne karşı koyabileceğini kanıtlamıştır. Boşnaklara, Türk halkını örnek alma çağrısında bulunuyorum." dedi.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik (Soldan 4) ve gzt.com Röportaj Editörü Nuriye Çakmak Çelik (Ortada) konuşmacı olarak katıldı

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve gzt.com Röportaj Editörü Nuriye Çakmak Çelik'in konuşmacı olarak katıldığı panelin ardından ise "15 Temmuz 2016 Demokrasinin Zaferi" konulu fotoğraf sergisi de açıldı.

REKLAM
Kalkınma planı kabul edildi

Kalkınma planı kabul edildi

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, komisyonda soruları yanıtladı.
Türkiyeye adil davranılmadı

Türkiye'ye adil davranılmadı

ABD Başkanı Trump'tan F-35 açıklaması.
Kartpostallık görüntüler

Kartpostallık görüntüler

'Parçalı Ay Tutulması' tüm Türkiye'den izlenebiliyor.
10 Türk kaçırıldı

10 Türk kaçırıldı

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların kurtarılması için irtibata geçti.
Tek tek imha edildi

Tek tek imha edildi

​Bakanlık operasyondan son fotoğrafları paylaştı.
Metrobüste<br>yangın paniği

Metrobüste
yangın paniği

Dumanı fark eden yolcular sürücüye haber verdi.
Resmen<br> siyasi sabotaj

Resmen
siyasi sabotaj

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaoğlu'na 15 Temmuz tepkisi.
Oruç Reis de Akdeniz'e gidiyor

Oruç Reis de Akdeniz'e gidiyor

Doğu Akdeniz'e gidecek 4'üncü gemimiz belli oldu.

İhvân-ı Muslimîn liderleri

İhvân-ı Muslimîn liderleri

​Mecra, Müslüman Kardeşlerin liderleri, dönemleri, etkilerini geniş kapsamlı ele aldı.
12'inci uçak da indi

12'inci uçak da indi

​S-400 füze sisteminin sevkiyatında 5. güne girildi.
4 yıl sonra geliyorlar

4 yıl sonra geliyorlar

Çinli heyetle görüşmek isteyenlere başvuru çağrısı
Tüm zamanların <br>rekoru kırıldı

Tüm zamanların
rekoru kırıldı

Sınırda kuyruğun ucu bucağı görünmüyor.
Ciddiye almaya gerek yok

Ciddiye almaya gerek yok

​Bakan Çavuşoğlu AB'nin yaptırım kararını değerlendirdi.
İçindeki 60 bin lirayla yandı

İçindeki 60 bin lirayla yandı

Lüks araç küle dönerken sahibi gözyaşlarını tutamadı.
Aylık 61 milyon TL

Aylık 61 milyon TL

​Amerika'nın en fazla kazanan CEO'su belli oldu.
35'i yakalandı

35'i yakalandı

​Ankara'da kritik FETÖ operasyonu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.