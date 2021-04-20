Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Sandalye yardımıyla Heimlich Manevrası nasıl yapılır?
GENEL SAĞLIK

Sandalye yardımıyla Heimlich Manevrası nasıl yapılır?

Gıda ya da yabancı cisim kaynaklı solunum yolu tıkanıklığı, her yıl yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olan göz ardı edilmiş bir tehlike. Neyse ki Heimlich Manevrası var. Üstelik kendi başınıza uygulayabileceğiniz bir versiyonu da mevcut. Bu versiyonda hayat kurtarmak için tek bir sandalye yetiyor.

Haber Merkezi Diğer
Sandalye yardımıyla Heimlich Manevrası nasıl yapılır?
Foto: Arşiv.

Çocuklarda, yetişkinlerde hatta kendi kendinize uygulayabileceğiniz Heimlich manevrası, boğaza takılan yabancı cisim veya yiyecek maddelerinin, elle çıkarılmayacak biçimde aşağıya indiği ve soluk borusunu kısmen veya tamamen tıkadığı durumlarda uygulanır. Uygulama, yaş grupları dikkate alınarak, farklı şekilde gerçekleştirilir.

  • Bebek ve küçük çocukların aksine, soluk borusu yabancı bir maddeyle tıkanan yetişkinlerde, kişinin sırtına vurmanın, durumu olduğundan daha da kötü bir hale sokacağını belirtmeliyiz.Heimlich manevrası uygulaması yapmak için hastaya oturur pozisyonda ya da ayaktayken arkandan sarılın. Bir elinizi, baş parmağınız üste gelecek biçimde yumruk yaptıktan sonra diğer elinizle sıkıca kavrayın. Yumruk yaptığınız elinizi, içe ve yukarı olacak şekilde 5-6 kez kuvvetlice kendinize doğru çekin. İşlemi, cisim çıkana kadar ya da sağlık ekibi gelen kadar tekrarlamaya devam edin.

Sandalye yardımıyla Heimlich Manevrası nasıl yapılır?

Yanınızda kimse yoksa ve yalnızsanız. O halde sandalye yardımı ile Heimlich Manevrası yapabilirsiniz.

  • 1- Karnınız ve göğüs kafesiniz arasındaki bölge, sandalyenin sırt kısmına gelecek şekilde eğilin.
  • 2- Vücudunuzu sandalyeye doğru hızlı ve kuvvetlice ittirin.
  • 3- Soluk borusunu tıkayan cisim çıkana dek hareketi tekrar edin.
Umarız ihtiyacınız olmaz. Eğer olursa, lütfen Heimlich Manevrası’nı hatırlayın, hatırlatın. Ve unutmayın, her sandalye Heimlich Sandalyesi olabilir.

Bebeklerde Heimlich manevrası nasıl yapılır?

Bebeklerde Heimlich Manevrası yetişkinlerde ve çocuklarda uygulanan manevradan farklıdır. Bebek yüzü yere bakacak şekilde kola yatırılmalı. Bebeğin kafası vücudundan biraz daha aşağıda tutularak, iki kürek kemiğinin aşağıdan yukarıya 5 kez süpürür tarzda vurulmalı.

Abone Ol Google News
Hurdadan muhteşem dönüşüm

Hurdadan muhteşem dönüşüm

Beş bin TL'ye aldı, 10 bin TL masraf yaptı.
İstanbul, İzmir ve 42 ile uyarı

İstanbul, İzmir ve 42 ile uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
İsveçten terör örgütü YPG/PKKya destek: Yardıma hazırız

"Meclis'teki fezlekeler bir an önce karara bağlanmalı."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.