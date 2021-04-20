Çocuklarda, yetişkinlerde hatta kendi kendinize uygulayabileceğiniz Heimlich manevrası, boğaza takılan yabancı cisim veya yiyecek maddelerinin, elle çıkarılmayacak biçimde aşağıya indiği ve soluk borusunu kısmen veya tamamen tıkadığı durumlarda uygulanır. Uygulama, yaş grupları dikkate alınarak, farklı şekilde gerçekleştirilir.
- Bebek ve küçük çocukların aksine, soluk borusu yabancı bir maddeyle tıkanan yetişkinlerde, kişinin sırtına vurmanın, durumu olduğundan daha da kötü bir hale sokacağını belirtmeliyiz.Heimlich manevrası uygulaması yapmak için hastaya oturur pozisyonda ya da ayaktayken arkandan sarılın. Bir elinizi, baş parmağınız üste gelecek biçimde yumruk yaptıktan sonra diğer elinizle sıkıca kavrayın. Yumruk yaptığınız elinizi, içe ve yukarı olacak şekilde 5-6 kez kuvvetlice kendinize doğru çekin. İşlemi, cisim çıkana kadar ya da sağlık ekibi gelen kadar tekrarlamaya devam edin.
Sandalye yardımıyla Heimlich Manevrası nasıl yapılır?
Yanınızda kimse yoksa ve yalnızsanız. O halde sandalye yardımı ile Heimlich Manevrası yapabilirsiniz.
- 1- Karnınız ve göğüs kafesiniz arasındaki bölge, sandalyenin sırt kısmına gelecek şekilde eğilin.
- 2- Vücudunuzu sandalyeye doğru hızlı ve kuvvetlice ittirin.
- 3- Soluk borusunu tıkayan cisim çıkana dek hareketi tekrar edin.
Umarız ihtiyacınız olmaz. Eğer olursa, lütfen Heimlich Manevrası’nı hatırlayın, hatırlatın. Ve unutmayın, her sandalye Heimlich Sandalyesi olabilir.
Bebeklerde Heimlich manevrası nasıl yapılır?
Bebeklerde Heimlich Manevrası yetişkinlerde ve çocuklarda uygulanan manevradan farklıdır. Bebek yüzü yere bakacak şekilde kola yatırılmalı. Bebeğin kafası vücudundan biraz daha aşağıda tutularak, iki kürek kemiğinin aşağıdan yukarıya 5 kez süpürür tarzda vurulmalı.