Sandalye yardımıyla Heimlich Manevrası nasıl yapılır? Gıda ya da yabancı cisim kaynaklı solunum yolu tıkanıklığı, her yıl yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olan göz ardı edilmiş bir tehlike. Neyse ki Heimlich Manevrası var. Üstelik kendi başınıza uygulayabileceğiniz bir versiyonu da mevcut. Bu versiyonda hayat kurtarmak için tek bir sandalye yetiyor.

Haber Merkezi 20 Nisan 2021, 09:33 Son Güncelleme: 20 Nisan 2021, 09:43 Diğer