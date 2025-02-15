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Sanıldığı kadar masum değil: 2 bin 800’den fazla akciğer hastalığı vakası rapor edildi

Sanıldığı kadar masum değil: 2 bin 800’den fazla akciğer hastalığı vakası rapor edildi

10:3615/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
IHA
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Uzmanlar, sigara bırakma sürecinde puff cihazlarının destekleyici bir araç olduğu yanılgısının yaygın olduğuna dikkat çekti.
Uzmanlar, sigara bırakma sürecinde puff cihazlarının destekleyici bir araç olduğu yanılgısının yaygın olduğuna dikkat çekti.

Sigarayı bırakmak, sağlıklı bir yaşam için atılabilecek en önemli adımlardan biri. Ancak bu yolda dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunuyor. Sigarayı bırakmayı düşünen birçok kişi, geleneksel sigara yerine daha az zararlı olduğunu düşündüğü elektronik puff sigaralara yönelmekte. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Göğüş, elektronik puff cihazların sigara bırakmada uygun çözüm olmadığını ve sigara kadar tehlikeli olabileceğini anlattı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Medicana Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Göğüş, "Puff cihazlarının içerikleri büyük üreticilere devredildikten sonra önemli değişiklikler geçirdi. Bu cihazlar artık sigara kadar zararlı, hatta daha tehlikeli hale geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), puff cihazlarının sigara içenler için ciddi bir sağlık riski oluşturduğunu, akciğer hastalıklarına bağlı ölümlere yol açtığını bildirmektedir. Özellikle 2019'da Amerika'da puff cihazlarının kullanımından kaynaklı 2 bin 800'den fazla akciğer hastalığı vakası rapor edilmiştir. Artık bilinen gerçek şu ki puff cihazları sağlık için büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi.


Kalp ve akciğer sağlığı için risk oluşturuyor

Nikotinin, puff cihazları ve geleneksel sigaraların ortak tehlikesi olduğunu belirten Uzm. Dr. Güler Göğüş, "Nikotin bağımlılık yapan bir maddedir, kalp hızını artırabilir ve kan basıncını yükseltebilir. Bu da zamanla kalp hastalıkları riskini artırır" diye konuştu.


Göğüş, araştırmaların puff cihazlarının astım, kronik akciğer hastalığı, kalp-damar hastalıkları ve çeşitli solunum rahatsızlıkları ile ciddi şekilde ilişkili olduğunu gösterdiğini, bu cihazların akciğer sağlığına olduğu kadar kardiyovasküler sisteme de ciddi zararlar verdiğinin bilimsel olarak kanıtlandığını ifade etti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Göğüş.

Puff cihazlarının sigarayı bırakmada etkisi yok

Sigara bırakma sürecinde puff cihazlarının destekleyici bir araç olduğu yanılgısının yaygın olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Güler Göğüş, "Puff cihazları, sigara bırakma tedavisi olarak FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onaylanmamıştır ve Dünya Sağlık Örgütü de bu cihazları sigara bırakma yöntemi olarak önermemektedir" ifadeleriyle, araştırmaların puff cihazlarının ciddi sağlık riskleri taşıdığını ve sigara bırakmada herhangi bir katkı sağlamadığını gösterdiğini, bu cihazların sigara bırakmaya yardımcı olmak yerine daha büyük bir sağlık tehdidi oluşturduğunu kaydetti.


Gençlerde nikotin bağımlılığına sebep oluyor

Puff cihazlarının özellikle gençler arasında hızla popülerlik kazanmasının büyük bir tehlike oluşturduğunu söyleyen Uzm. Dr. Güler Göğüş, "Birçok genç, puff cihazlarının sigaradan daha zararsız olduğunu düşünüyor. Ancak bu, büyük bir yanılgıdır. Puff cihazları gençlerde nikotin bağımlılığının artmasına sebep oluyor ve bu da kalp hastalıkları, akciğer rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor" diyerek, gençlerin bu cihazlara olan ilgisinin ciddi tehlikelerine dikkat çekti.


Dünya Sağlık Örgütü, puff cihazlarının gençler üzerinde kalıcı sağlık etkileri oluşturabileceğini ve bu cihazların kullanımının hızla yayılmasının endişe verici olduğunu belirtmektedir.


Sigarayı bırakmanın sağlık üzerindeki faydaları büyük

Sigara bırakmanın kalp hastalıkları, kanser ve diğer ciddi sağlık sorunlarıyla güçlü bir ilişkisi bulunduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Göğüş, "Sigara bırakma süreci ne kadar erken başlarsa, vücut o kadar hızlı iyileşir. Sigara bırakma sürecinde doktorunuzla iş birliği yaparak en doğru tedavi yöntemini bulabilirsiniz" diyerek sigara bırakma konusunda profesyonel yardım almanın önemini vurguladı.


#Elektronik Cihaz
#Akciğer Hastalığı
#Sağlık

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