Şanlıurfa'da merkez ilçelerdeki okullar eğitime başlıyor

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Şanlıurfa Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi’nde dün değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda selden hasar gören alanlarda yapılan çalışmalar ele alındı. Toplantı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Başkanlığında gerçekleştirildi. Son olarak Şanlıurfa’da yaşanan şiddetli sağanak yağış sebebiyle eğitim öğretime 17 Şubat tarihinde bir gün ara verilmişti.
Eğitim öğretim yeniden başlıyor
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada üç ilde okullar için yeni karar alındı.Şanlıurfa Valiliği, yaşanan sel sonrasında, merkez ilçelerdeki tüm okullar için gerekli olan çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerindeki okullarda bugün eğitim-öğretim başlayacak.