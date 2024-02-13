Saplantılı komşuya gözaltı: Perihan kurtuldu

Ankara'da yaşayan Perihan Ö., sosyal medyada paylaştığı videoda, komşusu Muhammed K.'nın 1 yıldır kendisini saplantılı şekilde takip edip, taciz ve ölüm mesajları gönderdiğini ileri sürerek yardım istedi. Perihan Ö. videoda, “Beni öldüreceğini, tecavüz edeceğini, beni sakat bırakacağını, bakıma muhtaç hale getireceğini söylüyor. Önce sahte hesaplardan yazdı. Ciddiye almadım. Ancak daha sonra kimliğini açığa çıkarıp dozunu artırarak üzerime geldi. En son 2 gün önce eşim işe gittikten sonra kapıma dayanıp zile bastı. Elim ayağım titredi. Evin etrafında dolaştı. Arka bahçede dolaştı. Mutfağın camından beni seyretti. Ölmek istemiyorum. Psikolojim bozuldu. Artık sokağa çıkarken korkuyorum” dedi. Perihan Ö.'nün yardım talebinde bulunduğu video, sosyal medyada “Perihan Öldürülecek” başlığıyla paylaşıldı. Söz konusu içerik Ankara Emniyeti’ni alarma geçirdi.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü bilişim uzmanları Perihan Ö.’ye ulaşıp hızla muhtemel bir istismar ve cinayete karşı önlem aldı. Koruma altına alınan Perihan Ö. ifadesinde, Muhammed K.’nın saplantılı olarak kendisini takip ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu söyledi. Mağdurun şüpheli hakkında 2023 yılında da polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, ancak şüphelinin eylemlerine devam ettiği belirlendi. Perihan Ö. emniyet birimleri ile kişisel sosyal medya hesaplarından kendisine gelen mesaj ve takip isteklerinin bilgilerini de paylaştı. Teknik incelemelerden sonra Muhammed K.’ya ait sosyal medya hesapları takibe alındı. Bilişim uzmanlarınca izlenen hesaplar, olası bir cinayet ve istismarın önüne geçti. Şüpheli Muhammed K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.