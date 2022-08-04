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Saraybosna’nın onur konuğu Eisenberg

ABD’li oyuncu, yazar ve yönetmen Jesse Eisenberg, 28. Saraybosna Film Festivali’ne (SFF) onur konuğu olarak katılacak

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Saraybosna’nın onur konuğu Eisenberg
Jesse Eisenberg

ABD’li oyuncu, yazar ve yönetmen Jesse Eisenberg, 28. Saraybosna Film Festivali’ne (SFF) onur konuğu olarak katılacak. SFF’den yapılan açıklamada, Eisenberg’e “Saraybosna’nın Kalbi” Onur Ödülü takdim edileceği ve yönetmen koltuğunda çektiği ilk uzun metrajlı filmi “When You Finish Saving The World”ün (Dünyayı Kurtardığın Zaman) gösteriminin yapılacağı belirtildi. Eisenberg’in ilk yönetmenlik deneyimi olan filmde hayatını zorda kalan insanlara yardım etmeye adayan, ancak dünyanın sorunlarını umursamayan bir kadının hikayesini anlatıyor. Ünlü oyuncu Julianne Moore’un hayat verdiği Evelyn’in hikayesini konu alan film, görünürde çok farklı olan, ancak düşündüklerinden daha çok birbirine benzeyen bir anne ve oğulun yaşadıklarını beyaz perdeye aktarıyor.

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