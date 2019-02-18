Hayat Sarıkamışın havadan görüntüleri büyüledi
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Sarıkamış'ın havadan görüntüleri büyüledi

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden "şehitler diyarı" olarak bilinen Kars'ın Sarıkamış ilçesinin drone ile havadan çekilen görüntüleri büyüledi.

Haber Merkezi AA
Sarıkamış'ın havadan görüntüsü.
Sarıkamış'ın havadan görüntüsü.

Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki Sarıkamış Harekatı'nda binlerce şehit verilen ve Türkiyenin en yüksek yerleşim birimlerinden olan 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesi, kar yağışının ardından eşsiz güzelliğe büründü.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçede karla kaplı sarıçam ağaçları, Katerina Köşkü ve yörenin drone ile havadan çekilen görüntüleri görsel şölen sundu. Fotoğrafçı sanatçısı Turhan Koçaş, yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.

Sarıkamış'ta her yer karlarla kaplı.

Her mevsim ayrı güzel

Sarıkamış'ın doğasıyla doyumsuz manzaralar sunduğunu ve fotoğrafçılık açısından da doğal stüdyoyu andırdığını anlatan Koçaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinde Sarıkamış her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Sarıkamış, yazın bitki ve çiçek çeşitliliğiyle kışın da kristal karı ve beyaza bürünen sarıçam ormanlarıyla adından söz ettiriyor. Burada fotoğrafçılar için çok güzel yerler var, bizler de bunu değerlendiriyoruz."

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