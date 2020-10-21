Şarkıcı Altay koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Altay sosyal medya hesabından koronaviruse yakalandığını duyurdu. Evinde izole olan 50 yaşındaki sanatçı, hastalığıyla ilgili olarak bir açıklamada bulunarak "Allah tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.
Şarkıcı Altay koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Altay, tedavisinin evinde sürdüğünü söyledi.
Türk pop müziği sanatçısı Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dün öğlen saatlerinde hissettiğim rahatsızlık sebebiyle yapılan Covid-19 testimin sonucu gece geç saatlerde tarafıma "pozitif" olarak bildirilmiştir. Değerli doktorlarımızın talimatları doğrultusunda kendi evimde izole olmuş durumdayım. Allah tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.