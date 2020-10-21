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Şarkıcı Altay koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Altay koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Altay sosyal medya hesabından koronaviruse yakalandığını duyurdu. Evinde izole olan 50 yaşındaki sanatçı, hastalığıyla ilgili olarak bir açıklamada bulunarak "Allah tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altay
Altay

Şarkıcı Altay koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Altay, tedavisinin evinde sürdüğünü söyledi.

Hint sinemasının ünlü ismi Amitabh Bachchan koronavirüse yakalandı
HAYAT
Hint sinemasının ünlü ismi Amitabh Bachchan koronavirüse yakalandı

Türk pop müziği sanatçısı Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dün öğlen saatlerinde hissettiğim rahatsızlık sebebiyle yapılan Covid-19 testimin sonucu gece geç saatlerde tarafıma "pozitif" olarak bildirilmiştir. Değerli doktorlarımızın talimatları doğrultusunda kendi evimde izole olmuş durumdayım. Allah tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı
HAYAT
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı

Altay'ın yaptığı açıklama

Koronavirüsten kurtulan Tom Hanks ve eşinden esprili paylaşım: Koronayı daktilodan kaptık
FOTOĞRAF 10
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şi Rita Wilson ile birlikte corona virüse yakalanan ve Avustralya’da tedavi gördükten sonra hastaneden çıkan Tom Hanks, kiraladıkları bir evde kendilerini karantinaya aldı.
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63 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” diyerek yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaşmıştı.
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Elvis filminin çekimleri için eşiyle birlikte Avustralya’da bulunan 63 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, corona virüsü kendisi Avustralya’ya taşıdığına dair esprili bir paylaşım yaptı.
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Daktilosunu da Avustralya’ya götüren Amerikalı aktör, virüsün daktilodan bulaştığına dair eğlenceli bir mesaj yazdı. Hanks’in paylaştığı fotoğrafta, daktilonun üzerinde “corona” markası dikkat çekiyor.
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Corona markalı daktilosuyla ilgili de yazan Hanks, “Buraya kullanmayı sevdiğim daktilomla geldim. Onunla hep birlikteydik” diyerek virüsün daktilosundan bulaştığıyla ilgili espri yaptı. Hanks’e takipçileri de daktilo markası üzerinden esprili yorumlar yazdı.
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Eşiyle birlikte karantina günlerine dair açıklamalar yapan Hanks, “Selam arkadaşlar. İyi haber: Testin pozitif çıkmasından bir hafta sonra, izolasyondayken, belirtiler yine aynı. Ateş yok ama sıkıntılar var. Çamaşırları atıyorum, bulaşıkları yıkıyorum ve koltukta kestiriyorum” dedi.
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Hanks ayrıca, kötü haber olarak, eşinin kendisini iskambilde altı el yenmesini gösterdi.
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Koronavirüsten kurtulan Tom Hanks ve eşinden esprili paylaşım: Koronayı daktilodan kaptık
Geçtiğimizi hafta eşiyle birlikte koronavirüse yakalandıktan sonra dün tedavi oldukları hastaneden taburcu olan ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendirmeye devam ediyor. Hanks sosyal medyada yaptığı son esprili paylaşımında, koronavirüsü daktilodan kaptığını söyledi.
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