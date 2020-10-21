Şarkıcı Altay koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Altay koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Altay, tedavisinin evinde sürdüğünü söyledi.

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Türk pop müziği sanatçısı Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dün öğlen saatlerinde hissettiğim rahatsızlık sebebiyle yapılan Covid-19 testimin sonucu gece geç saatlerde tarafıma "pozitif" olarak bildirilmiştir. Değerli doktorlarımızın talimatları doğrultusunda kendi evimde izole olmuş durumdayım. Allah tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.

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Altay'ın yaptığı açıklama