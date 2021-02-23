Şarkıcı Çılgın Sedat’ın evinde yangın çıktı

Olay 15.00 sıralarında İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir sitede meydana geldi. Üç katlı villanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına başladı. Yangın tamamen söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.



Yangının yaşandığı villada Çılgın Sedat'ın ikamet ettiği öğrenildi. Ancak şarkıcı, yangın sırasında evde değildi. Yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Çılgın Sedat, ailesini göremeyince sinir krizi geçirdi.

İHA

Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı ünlü şarkıcı, kısa süre sonra ailesine kavuştu. Serebral Palsi hastası olan oğluna ve ailesine sarılan Sedat, uzun süre gözyaşı döktü.

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İHA

"Eşim biraz kötü durumda"

Yaşadıklarını anlatan ünlü şarkıcı, “Küçük oğlum aradı. Ağlayarak 'baba yangın çıktı' dedi. Kameralara bakıyorum hepsi yanmış, hiç bir şey göremiyorum. Alt kattan bir yerden çıkmış. Elektrik kontağıyla mı alakalı bilmiyorum. Ailem evdeydi. Eşim kötü durumda biraz” dedi.

"Oğlumun yanmış yatağını görünce fenalaştım"

Ayakta durmakta güçlük çeken şarkıcı, "Ben Siraç'ın dışarı çıkmak için kullandığımız arabasını tamir etmek için evden çıkmıştım. Siraç orta katta, eşim de üst katta temizlik yapıyormuş o sıra. Bir anda en alt kattan dumanların geldiğini fark ediyorlar. En alt katta da bir sauna var kullanılmayan oradan elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. 3 kat birden yanmış durumda. Ben hızlıca eve geldim. Oğlumun yanmış yatağını görünce fenalık geçirdim. Ya yangın gece olsaydı. Allah'tan çocukları çıkarmışlar. Çok şükür çocuklara bir şey olmadı" diye konuştu.

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DHA

"Her şeyimi kaybettim"

Yanan evinin odalarını gezen Sedat Kaputu, "Her şeyimi kaybettim. Uğraştım, didindim, yaptırdım. Her şeye sıfırdan başlayacağız" dedi.

Ünlü şarkıcı, engelli oğlunun özel yapım aletlerinin de yangında kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Polis ekipleri de çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.









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